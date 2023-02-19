Правительство США разговаривало с Илоном Маском о блокировании Starlink в Украине

Американское правительство говорило с бизнесменом Илоном Маском об использовании спутникового интернета Starlink в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на The Guardian.



Руководство США говорило с Маском Фото из открытых источников

Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью одной из передач телеканала NBC заявил, что правительство Соединенных Штатов имело разговор с Илоном Маском. Разговор касался интернет-терминалов Starlink, которые используют украинские военные во время боев у фронта. С их помощью ВСУ может удачно руководить беспилотниками, оперативно информировать о ситуации на фронте, а также наносить точные удары по российским позициям.

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SpaceX, предоставляющая свои спутники для терминалов Starlink, сообщила, что заблокирует доступ к интернету из-за военного использования своей технологии, что противоречит позициям компании. Энтони Блинкен отметил, что разговор был, однако его детали остаются тайной.

"Ну, я не могу поделиться никакими разговорами, которые у нас были, кроме того, что у нас были разговоры", — сказал госсекретарь США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что владелец SpaceX Илон Маск рассказал, почему его компания блокирует доступ к интернету для украинских военных. Отвечая на вопросы астронавта НАСА и капитана ВМС США Скотта Келли о необходимости ВСУ в интернете для противостояния российской агрессии, Маск отметил, что его компания не хочет повышать уровень эскалации конфликта и угрозу возможной Третьей мировой войны.

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