Правительство США разговаривало с Илоном Маском о блокировании Starlink в Украине

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Slava Kot
Американское правительство говорило с бизнесменом Илоном Маском об использовании спутникового интернета Starlink в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на The Guardian.
Руководство США говорило с Маском Фото из открытых источников
Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью одной из передач телеканала NBC заявил, что правительство Соединенных Штатов имело разговор с Илоном Маском. Разговор касался интернет-терминалов Starlink, которые используют украинские военные во время боев у фронта. С их помощью ВСУ может удачно руководить беспилотниками, оперативно информировать о ситуации на фронте, а также наносить точные удары по российским позициям.
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SpaceX, предоставляющая свои спутники для терминалов Starlink, сообщила, что заблокирует доступ к интернету из-за военного использования своей технологии, что противоречит позициям компании. Энтони Блинкен отметил, что разговор был, однако его детали остаются тайной.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что владелец
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сегодня, 11:29
А як інша сторона може робити те ж саме, не маючи старлінків? Що там з твердженнями УПА-екстремістів і Орків Президента про те, що Путін поважає силу? Вже сакральна річниця рішучого силового протистояння. Повагу отримали?