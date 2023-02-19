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Правительство США разговаривало с Илоном Маском о блокировании Starlink в Украине

Руководство США обсуждало с Илоном Маском вопрос блокирования интернет-терминалов Starlink для украинских военных.

сегодня, 11:16
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Автор:

Slava Kot

Американское правительство говорило с бизнесменом Илоном Маском об использовании спутникового интернета Starlink в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на The Guardian.

Правительство США разговаривало с Илоном Маском о блокировании Starlink в Украине

Руководство США говорило с Маском Фото из открытых источников

Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью одной из передач телеканала NBC заявил, что правительство Соединенных Штатов имело разговор с Илоном Маском. Разговор касался интернет-терминалов Starlink, которые используют украинские военные во время боев у фронта. С их помощью ВСУ может удачно руководить беспилотниками, оперативно информировать о ситуации на фронте, а также наносить точные удары по российским позициям.


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SpaceX, предоставляющая свои спутники для терминалов Starlink, сообщила, что заблокирует доступ к интернету из-за военного использования своей технологии, что противоречит позициям компании. Энтони Блинкен отметил, что разговор был, однако его детали остаются тайной.

"Ну, я не могу поделиться никакими разговорами, которые у нас были, кроме того, что у нас были разговоры", — сказал госсекретарь США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что владелец SpaceX Илон Маск рассказал, почему его компания блокирует доступ к интернету для украинских военных. Отвечая на вопросы астронавта НАСА и капитана ВМС США Скотта Келли о необходимости ВСУ в интернете для противостояния российской агрессии, Маск отметил, что его компания не хочет повышать уровень эскалации конфликта и угрозу возможной Третьей мировой войны.

Также "Комментарии" писали о том, что такое ChatGPT? Искусственный интеллект, который основала компания Илона Маска.



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Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2023/feb/19/russia-ukraine-war-live-us-and-moscow-row-over-crimes-against-humanity-claims
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 11:29

А як інша сторона може робити те ж саме, не маючи старлінків? Що там з твердженнями УПА-екстремістів і Орків Президента про те, що Путін поважає силу? Вже сакральна річниця рішучого силового протистояння. Повагу отримали?

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