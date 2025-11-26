"Предатель" и "агент РФ": в США не могут прийти в себя из-за ливня разговоров Виткоффа

В США разразился скандал после слива разговоров спецпредставителя США Стива Виткоффа с российскими чиновниками, в которых он советовал, как представить американскому президенту Дональду Трампу российские предложения по миру. Об этом свидетельствуют сообщения политиков и членов Конгресса США в соцсети X.

Стив Виткофф. Фото: Reuters

Член Палаты представителей Тед Лю назвал Уиткоффа "изменником".

"Настоящий предатель. Стив Виткофф должен работать на Соединенные Штаты, а не на Россию", — подчеркнул он.

Другой конгрессмен, Дэн Бэйкон, призвал немедленно уволить Виткоффа, назвав его российским агентом:

"Для тех, кто поддерживает суверенитет Украины и хочет видеть ее демократической страной, очевидно, что Виткофф полностью поддерживает россиян. Ему нельзя доверять ведению переговоров. Разве российский платный агент сделал бы меньше? Его следует уволить", — написал Бейкон.

Брайан Фицпатрик, член Палаты представителей от Республиканской партии, охарактеризовал звонок как "серьезную проблему".

"Это одна из многих причин, почему бессмысленные побочные шоу и тайные встречи должны прекратиться. Позвольте госсекретарю Марко Рубио выполнять свою работу честно и объективно", — отметил Фицпатрик.

Бывший посол США в России Майкл МакФолл назвал разговор "шоком" и подчеркнул, что правительственные представители обязаны отстаивать американские интересы.

"Задача всех, кто служит в сфере национальной безопасности США, — продвигать национальные интересы Америки, а не интересы других государств, и тем более не имперских подстрекателей войны, таких как Путин", — подчеркнул Макфолл.

Ранее Bloomberg опубликовал расшифровку двух телефонных разговоров. Первая состоялась 14 октября между Виткоффом и помощником Путина Юрием Ушаковым. Виткофф советовал, как Путину представить Трампу российские мирные предложения, подчеркнув, что звонок следует совершить до визита президента Украины Владимира Зеленского. Он также предлагал, чтобы Путин подчеркнул свою "борьбу за мир" и разработал схожий мирный план по Украине. Второй разговор касался передачи плана Уиткоффу от Ушакова и российского посланника Кирилла Дмитриева. Ушаков выражал обеспокоенность тем, что США могут изменить план не в пользу РФ.

