"Зрадник" і "агент РФ": у США не можуть прийти до тями через злив розмов Віткоффа

У США вибухнув скандал після зливу розмов спецпредставника США Стіва Віткоффа з російськими посадовцями, у яких він радив, як представити американському президенту Дональду Трампу російські пропозиції щодо миру. Про це свідчать повідомлення політиків та членів Конгресу США у соцмережі X.

Стів Віткофф. Фото: Reuters

Член Палати представників Тед Лю назвав Віткоффа "зрадником".

"Справжній зрадник. Стів Віткофф має працювати на Сполучені Штати, а не на Росію", — наголосив він.

Інший конгресмен, Ден Бейкон, закликав негайно звільнити Віткоффа, назвавши його російським агентом:

"Для тих, хто підтримує суверенітет України та хоче бачити її демократичною країною, очевидно, що Віткофф повністю підтримує росіян. Йому не можна довіряти ведення переговорів. Хіба російський платний агент зробив би менше? Його слід звільнити", — написав Бейкон.

Браян Фіцпатрік, член Палати представників від Республіканської партії, охарактеризував дзвінок як "серйозну проблему".

"Це одна з багатьох причин, чому безглузді побічні шоу та таємні зустрічі повинні припинитися. Дозвольте держсекретарю Марко Рубіо виконувати свою роботу чесно та об’єктивно", — зазначив Фіцпатрік.

Колишній посол США в Росії Майкл Макфолл назвав розмову "шоком" і підкреслив, що урядові представники зобов’язані відстоювати американські інтереси.

"Завдання всіх, хто служить у сфері національної безпеки США, — просувати національні інтереси Америки, а не інтереси інших держав, і тим більше не імперських підбурювачів війни, таких як Путін", — наголосив Макфолл.

Раніше Bloomberg опублікував розшифровку двох телефонних розмов. Перша відбулася 14 жовтня між Віткоффом та помічником Путіна Юрієм Ушаковим. Віткофф радив, як Путіну представити Трампу російські мирні пропозиції, наголосивши, що дзвінок слід здійснити до візиту президента України Володимира Зеленського. Він також пропонував, щоб Путін підкреслив свою "боротьбу за мир" і розробив схожий мирний план щодо України. Друга розмова стосувалася передачі плану Віткоффу від Ушакова та російського посланника Кирила Дмитрієва. Ушаков висловлював занепокоєння, що США можуть змінити план не на користь РФ.

