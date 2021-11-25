Что предлагают конгрессмены США для защиты Украины от российской агрессии

Конгресс США следит за ситуацией в Украине. У депутатов обеих партий есть свое видение возможных сценариев украино-российских отношений, пишет издание "Голос Америки".

Конгрессмены обеих партий единодушны в оценке действий РФ – иллюстративное фото из сети

Высказывания конгрессменов единодушны – они озабочены агрессией Кремля и предлагают определенные меры, которые могут предпринять США, Украина и другие партнеры по ослаблению напряжения.

Представители и демократов, и республиканцев принимают участие в заседаниях разведывательного комитета Конгресса. Поэтому они регулярно слышат отчеты разведки о положении дел на границе Украины и России и высказываются в соответствии с теми данными, которыми владеют.

Марк Уорнер, сенатор от демократов, подчеркивает, что США должны более плотно работать с союзниками. Тогда Россия увидит, что дальнейшее нагнетание сделает ее парией в мире и вызовет дальнейшую изоляцию от цивилизации.

Брайан Фицпатрик, сенатор от республиканцев, настаивает, что Белый дом должен выполнять свои обязательства перед Украиной. Он видит очевидное желание Путина восстановить Советский Союз. Если Россия нападет, это вызовет эффект домино на постсоветских территориях, что не приемлемо. Сенатор также соглашается , что этому поможет более тесное сотрудничество с Европейским Союзом.

Конгрессмены обеих партий предложили свой сценарий реагирования. В первую очередь, считают они, нужно обеспечить Украину новейшим летальным вооружением и средствами противовоздушной обороны. Именно это они предложили в обращении, направленном Энтони Блинкену, госсекретарь США. А республиканец Фицпатрик высказывает даже более радикальные предложения. В частности, Путин получит недвусмысленный месседж, если в Украину прибудут американские войска и оборудование.

Издание "Голос Америки" сообщает, ссылаясь на источники CNN, что ведутся разговоры о предоставлении Украине переносных противотанковых комплексов Javelin и минометов. Ранее афганскую армию планировали вооружить переносными зенитно-ракетными комплексами Stinger и военно-транспортными вертолетами Ми-17 – теперь они могут быть переданы для защиты от России.

Кроме того, Вашингтон опасается неадекватной реакции Москвы на активизацию США. Россия многое потеряет от отказа Европы от "Северного потока-2", также будут значительные человеческие потери. Александр Вешбоу, бывший глава НАТО, признает, что Путин видит себя собирателем земель Российской империи, и прогнозирует:

"Он может прибегнуть к действиям, которые с нашей точки зрения кажутся не совсем логичными".

Эксперты для издания "Комментарии" проанализировали ситуацию с возможным нападением России – о различных вариантах поводов к военным действиям можно прочитать по ссылке.

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