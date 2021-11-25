logo

BTC/USD

59292.45

ETH/USD

4500.96

LTC/USD

226.69

USD/UAH

27.27

EUR/UAH

30.60

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Что предлагают конгрессмены США для защиты Украины от российской агрессии
commentss НОВОСТИ Все новости

Что предлагают конгрессмены США для защиты Украины от российской агрессии

Представители обеих партий поддерживают идею предоставить Украине оружие, а также - реальные военные подразделения

сегодня, 17:13
Автор:

Елена Бурдейная
Поделитесь публикацией:

Конгресс США следит за ситуацией в Украине. У депутатов обеих партий есть свое видение возможных сценариев украино-российских отношений, пишет издание "Голос Америки".

Что предлагают конгрессмены США для защиты Украины от российской агрессии

Конгрессмены обеих партий единодушны в оценке действий РФ – иллюстративное фото из сети

Высказывания конгрессменов единодушны – они озабочены агрессией Кремля и предлагают определенные меры, которые могут предпринять США, Украина и другие партнеры по ослаблению напряжения.

Представители и демократов, и республиканцев принимают участие в заседаниях разведывательного комитета Конгресса. Поэтому они регулярно слышат отчеты разведки о положении дел на границе Украины и России и высказываются в соответствии с теми данными, которыми владеют.

Марк Уорнер, сенатор от демократов, подчеркивает, что США должны более плотно работать с союзниками. Тогда Россия увидит, что дальнейшее нагнетание сделает ее парией в мире и вызовет дальнейшую изоляцию от цивилизации.

Брайан Фицпатрик, сенатор от республиканцев, настаивает, что Белый дом должен выполнять свои обязательства перед Украиной. Он видит очевидное желание Путина восстановить Советский Союз. Если Россия нападет, это вызовет эффект домино на постсоветских территориях, что не приемлемо. Сенатор также соглашается , что этому поможет более тесное сотрудничество с Европейским Союзом.

Конгрессмены обеих партий предложили свой сценарий реагирования. В первую очередь, считают они, нужно обеспечить Украину новейшим летальным вооружением и средствами противовоздушной обороны. Именно это они предложили в обращении, направленном Энтони Блинкену, госсекретарь США. А республиканец Фицпатрик высказывает даже более радикальные предложения. В частности, Путин получит недвусмысленный месседж, если в Украину прибудут американские войска и оборудование.

Издание "Голос Америки" сообщает, ссылаясь на источники CNN, что ведутся разговоры о предоставлении Украине переносных противотанковых комплексов Javelin и минометов. Ранее афганскую армию планировали вооружить переносными зенитно-ракетными комплексами Stinger и военно-транспортными вертолетами Ми-17 – теперь они могут быть переданы для защиты от России.

Кроме того, Вашингтон опасается неадекватной реакции Москвы на активизацию США. Россия многое потеряет от отказа Европы от "Северного потока-2", также будут значительные человеческие потери. Александр Вешбоу, бывший глава НАТО, признает, что Путин видит себя собирателем земель Российской империи, и прогнозирует:

"Он может прибегнуть к действиям, которые с нашей точки зрения кажутся не совсем логичными".

Эксперты для издания "Комментарии" проанализировали ситуацию с возможным нападением России – о различных вариантах поводов к военным действиям можно прочитать по ссылке.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ukrainian.voanews.com/a/congress-ukraine-russia-buildup/6324755.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!