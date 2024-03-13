Предоставить Украине помощь как кредит: появилась реакция Госдепа

Государственный департамент США высказался по поводу предложений, которые звучат от республиканцев в Конгрессе, предоставить Украине невоенную помощь в качестве займа. Как передает портал "Комментарии", официальную позицию во время брифинга озвучил представитель Госдепа Мэтью Миллер.

Госдеп США. Фото: из открытых источников

"Мы не считаем, что обременять Украину миллиардным внешним долгом, когда она пытается возродить свою экономику, – а это, в конце концов, лучший способ для нее, чтобы встать на собственные ноги и защитить себя без помощи других стран, – будет уместным шагом в это время", – отметил Миллер.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что спикер Палаты представителей США Майк Джонсон и руководители ключевых комитетов Палаты представителей от республиканцев, которые занимаются вопросами национальной безопасности, занялись разработкой собственного пакета помощи Украине.

Среди обсуждаемых предложений – рассматривать часть невоенной помощи как вид кредита, заявили председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей Майк Маккол и сенатор от республиканцев Линдси Грэм.

По словам Маккола, этот план также может иметь "щедрую систему погашения", чтобы помочь Украине.

В свою очередь, сенатор-республиканец Линдси Грэм считает, что высказанная вероятным кандидатом в президенты от республиканцев Дональдом Трампом идея о превращении части помощи Киеву в кредит поможет разблокировать Палату представителей.

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