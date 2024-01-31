Предоставление Украине высокоточных бомб GLSDB: появилась реакция Пентагона

В Пентагоне подтвердили, что Украина действительно получит американские бомбы GLSDB согласно договоренностям, однако не указали конкретные сроки передачи оружия. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, информирует "Суспільне".

Высокоточные бомбы GLSDB. Фото: из открытых источников

"Как было признано в прошлом году, мы предоставим Украине GLSDB в рамках наших усилий по оказанию помощи в сфере безопасности. Однако из соображений безопасности нашей деятельности мы не можем подтвердить конкретные сроки", – отметили в Пентагоне.

Райдер добавил, что США и в дальнейшем тесно сотрудничают с Украиной и партнерами в сфере безопасности.

Стоит отметить, ранее издание "Politico" со ссылкой на четыре источника сообщило, что Пентагон успешно испытал новую высокоточную бомбу большой дальности GLSDB, которая может прибыть в Украину уже в среду, 31 января.

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