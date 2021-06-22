В Белом доме раскрыли детали того, каким образом будут распределены 55 из 80 млн доз собственных запасов вакцины против COVID, которые государственный глава США Джо Байден пообещал предоставить до конца месяца другим странам для противостояния заболеванию, пишет "УНИАН".

Предоставят ли США вакцину от коронавируса Украине - фото из открытых источников

Отмечается, что Украина состоит в перечне из примерно трех десятков стран, которым предоставят в совокупности 14 млн доз препарата. Точные объемы поставок и названия вакцин объявят тогда, когда администрация Штатов полностью согласует логистические, регуляторные и другие условия отдельно с каждой страной.

В Белом доме также рассказали, что плюс ко всему, администрация президента Соединенных Штатов пообещала сотрудничать с американскими производителями, чтобы изготовить для стран мира большее количество препаратов для вакцинации. В частности, США закупит дополнительно 500 млн доз Pfizer и предоставит их на благотворительной основе более 90 бедным странам.

Ранее издание "Комментарии" писало, что в Министерстве здравоохранения Украины напомнили, что граждане, которые прошли полный курс вакцинации против коронавирусного заболевания, могут въезжать на территорию страны без соблюдения самоизоляции. Это касается людей, которые привились препаратами, рекомендованными Всемирной организация здравоохранения (ВОЗ). Российская вакцина Sputnik V не получила одобрения Всемирной организации здравоохранения, поэтому люди, вакцинировавшиеся ею, не имеют права пересекать украинскую границу, не предоставив отрицательный ПЦР-тест на коронавирус или без соблюдения самоизоляции.

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