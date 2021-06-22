logo
Русский Українська

BTC/USD

32197.14

ETH/USD

1898.33

LTC/USD

124.63

USD/UAH

27.35

EUR/UAH

32.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир США Предоставят ли США вакцину от коронавируса Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Предоставят ли США вакцину от коронавируса Украине

Администрация Джо Байдена пообещала сотрудничать с американскими производителями, чтобы изготовить для стран мира большее количество препаратов

сегодня, 09:13
Автор:

Елизавета Черных

В Белом доме раскрыли детали того, каким образом будут распределены 55 из 80 млн доз собственных запасов вакцины против COVID, которые государственный глава США Джо Байден пообещал предоставить до конца месяца другим странам для противостояния заболеванию, пишет "УНИАН". 

Предоставят ли США вакцину от коронавируса Украине

Предоставят ли США вакцину от коронавируса Украине - фото из открытых источников

Отмечается, что Украина состоит в перечне из примерно трех десятков стран, которым предоставят в совокупности 14 млн доз препарата. Точные объемы поставок и названия вакцин объявят тогда, когда администрация Штатов полностью согласует логистические, регуляторные и другие условия отдельно с каждой страной.

В Белом доме также рассказали, что плюс ко всему, администрация президента Соединенных Штатов пообещала сотрудничать с американскими производителями, чтобы изготовить для стран мира большее количество препаратов для вакцинации. В частности, США закупит дополнительно 500 млн доз Pfizer и предоставит их на благотворительной основе более 90 бедным странам.

Ранее издание "Комментарии" писало, что в Министерстве здравоохранения Украины напомнили, что граждане, которые прошли полный курс вакцинации против коронавирусного заболевания, могут въезжать на территорию страны без соблюдения самоизоляции. Это касается людей, которые привились препаратами, рекомендованными Всемирной организация здравоохранения (ВОЗ). Российская вакцина Sputnik V не получила одобрения Всемирной организации здравоохранения, поэтому люди,  вакцинировавшиеся ею, не имеют права пересекать украинскую границу, не предоставив отрицательный ПЦР-тест на коронавирус или без соблюдения самоизоляции.  


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://health.unian.net/country/ukraina-v-spiske-belyy-dom-rasskazal-kak-raspredelit-55-millionov-doz-svoey-vakciny-ot-covid-19-novosti-ukrainy-11459881.html?_gl=1*36htwa*_ga*MTAyNzQzMTE1Ny4xNjIxNjA3ODA4*_ga_P6EEJX21DY*MTYyNDM0MDk0Mi4xMDEuMS4xNjI0MzQwOTQ
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ