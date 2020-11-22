Пресс-секретарь Белого дома сбросила кожу перед Днем благодарения

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Татьяна Лозовенко
Политический обозреватель и писатель Боб Гейгер, который активно выступает против трампистов, опубликовал в Twitter новый мем про пресс-секретаря Белого дома Кэйли Макинани, которая систематически обвиняет противников действующего президента в попытках дискредитировать его и подорвать репутацию лидера США.
Фото: из открытых источников
Публикация вызвала бурную реакцию в соцсетях. По всей видимости, Гейгер имел в виду "новую ложь", которую объявит пресс-секретарь в этот период.
Ранее "Комментарии" сообщали, что нынешний президент США Дональд Трамп преждевременно покинул виртуальный саммит G20, а затем отправился играть в гольф, чтобы не нарушать традицию выходного дня.
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