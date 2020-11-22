kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 22.11.2020

BTC/USD

18568.80

ETH/USD

567.36

LTC/USD

84.88

НБУ 22.11.2020

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

33.90

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир США Пресс-секретарь Белого дома сбросила кожу перед Днем благодарения
commentss НОВОСТИ Все новости

Пресс-секретарь Белого дома сбросила кожу перед Днем благодарения

Публикация вызвала бурную реакцию в соцсетях

сегодня, 22:05
Автор:

Татьяна Лозовенко

Политический обозреватель и писатель Боб Гейгер, который активно выступает против трампистов, опубликовал в Twitter новый мем про пресс-секретаря Белого дома Кэйли Макинани, которая систематически обвиняет противников действующего президента в попытках дискредитировать его и подорвать репутацию лидера США.

Пресс-секретарь Белого дома сбросила кожу перед Днем благодарения

Фото: из открытых источников

 "В рамках семейной традиции Дня благодарения пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани сбросила кожу, чтобы освежить новый образ."

Публикация вызвала бурную реакцию в соцсетях. По всей видимости, Гейгер имел в виду "новую ложь", которую объявит пресс-секретарь в этот период.

Пресс-секретарь Белого дома сбросила кожу перед Днем благодарения - фото 2

"Хотя в 2016 году президент Трамп стал должным образом избранным президентом, многие стремились подорвать его, дискредитировать, лишить легитимности и отрицать его победу. Призывов к единству не было. Не было никаких призывов к исцелению", — отметила пресс-секретарь в недавнем посте.

Ранее "Комментарии" сообщали, что нынешний президент США Дональд Трамп преждевременно покинул виртуальный саммит G20, а затем отправился играть в гольф, чтобы не нарушать традицию выходного дня.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/GeigerNews/status/1330588290471264257
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ