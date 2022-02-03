Президент CNN Джефф Цукер подал в отставку

Руководитель телеканала CNN Worldwide Джефф Цукер подал в отставку в среду, 2 февраля. Об этом сообщает сайт телеканала. Соответствующее заявление поступило коллегам утром. Согласно ей, Цукер подал в отставку из-за того, что на фоне увольнения ведущего Криса Куомо скрывал отношения со своей коллегой, исполнительной вице-президентом канала Эллисон Голлуст.

Джефф Цукер - фото из открытых источников

“В рамках расследования работы Куомо на CNN меня спросили об отношениях с согласия с моей ближайшей коллегой, с которой я работал более 20 лет. Тогда я признал, что на протяжении последних лет наши отношения развивались. Я должен был сообщить об этом, когда они начались, но не сделал этого. Я допустил ошибку. Поэтому я сегодня подаю в отставку”, – объяснил Джефф Цукер.

Голлуст подтвердила слова Цукера, добавив, что они были партнерами и друзьями в течение 20 лет. Но их отношения изменились из-за коронавируса. Сама Эллисон Голлуст осталась работать на телеканале. Не все коллеги уверены, что отношения Цукера и Голлуст стали основной причиной отставки президента.

Напомним, на активы телеканалов "Прямой", "5 канал" арест суд не налагал. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований. Сообщается, что 6 января состоялось судебное заседание в рамках производства о закупках угля с территории "ДНР/ЛНР", в котором подозреваемыми являются двое политиков. В рамках производства о подозрении объявили двум народным депутатам Украины, бывшему министру энергетики и угольной промышленности и еще одному лицу. Печерский районный суд Киева рассматривал ходатайство прокурора в этом производстве относительно ареста имущества Петра Порошенко, пятого президента. По решению суда было удовлетворено ходатайство стороны обвинения о наложении ареста на его имущество и корпоративные права, принадлежащие ему права собственности.

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