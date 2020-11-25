Президент Китая поздравил Байдена с победой на выборах

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Татьяна Лозовенко
Президент Си Цзиньпин поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах. По сообщению государственного информационного агентства Синьхуа, Байден и Си поговорили во время телефонного разговора в сегодня, 25 ноября, пишет the Sun.
Фото: из открытых источников
Cи выразил надежду, что две страны смогут способствовать здоровому и стабильному развитию двусторонних отношений, как говориться в публикации. Государственные СМИ также сообщили, что вице-президент Китая Ван Цишань поздравил сенатора Камалу Харрис с избранием на пост вице-президента.
Напомним, во время своей кампании президент Дональд Трамп утверждал, что сын Байдена, Хантер Байден, имел сомнительные деловые отношения с Китаем.
Ранее "Комментарии" сообщали, что в Сети появился новый мем про пресс-секретаря Белого дома, которая "сбросила кожу" перед Днем благодарения. Шутку распространил американский политический обозреватель и писатель.
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Any
сегодня, 16:45
"Президент Китая"... XD Овцы зал.упоголовые, где вас только набирают!
бандерівець
сегодня, 16:28
президент китаю???? у вас туговато з мозгами???