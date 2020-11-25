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Главная Новости Мир США Президент Китая поздравил Байдена с победой на выборах
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Президент Китая поздравил Байдена с победой на выборах

Байден и Си поговорили во время телефонного разговора сегодня, 25 ноября

сегодня, 16:20
Автор:

Татьяна Лозовенко

Президент Си Цзиньпин поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах. По сообщению государственного информационного агентства Синьхуа, Байден и Си поговорили во время телефонного разговора в сегодня, 25 ноября, пишет the Sun.

Президент Китая поздравил Байдена с победой на выборах

Фото: из открытых источников

Cи выразил надежду, что две страны смогут способствовать здоровому и стабильному развитию двусторонних отношений, как говориться в публикации. Государственные СМИ также сообщили, что вице-президент Китая Ван Цишань поздравил сенатора Камалу Харрис с избранием на пост вице-президента.

"Мы уважаем выбор американского народа, — заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ван Вэньбинь, сообщает Associated Press. - Мы поздравляем мистера Байдена и мисс Харрис".

Напомним, во время своей кампании президент Дональд Трамп утверждал, что сын Байдена, Хантер Байден, имел сомнительные деловые отношения с Китаем. 

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Сети появился новый мем про пресс-секретаря Белого дома, которая "сбросила кожу" перед Днем благодарения. Шутку распространил американский политический обозреватель и писатель.


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Источник: https://www.thesun.co.uk/news/13295279/biden-xi-jinping-china-president-election-call-congratulate/
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comments

Обусуждения

Any

сегодня, 16:45

"Президент Китая"... XD Овцы зал.упоголовые, где вас только набирают!

бандерівець

сегодня, 16:28

президент китаю???? у вас туговато з мозгами???

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