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Президентская гонка между Трампом и Харрис: появились новые результаты соцопроса

В президентской гонке между Трампом и Харрис нет явного лидера

24 сентября 2024, 21:15 comments1022
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Лиля Воробьева

Шансы на победу Камалы Харрис и Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США остаются практически равными, без четкого фаворита. По данным социологического опроса CNN, поддержка Гарриса составляет 48% среди избирателей, тогда как Трампа поддерживают 47%. При этом около 2% избирателей планируют голосовать за либертарианца Чейза Оливера, а 1% предпочитают кандидата от Партии зеленых Джилл Стайн.

Президентская гонка между Трампом и Харрис: появились новые результаты соцопроса

Выборы в США (фото из открытых источников)

Исследование также показывает, что большинство избирателей Трампа (72%) склоняются к поддержке его кандидатуры из-за его политических позиций, а не из-за оппозиции Харрис. С другой стороны, среди поклонников Харрис 60% голосуют за нее именно из-за поддержки ее кандидатуры, а не для того, чтобы предотвратить победу Трампа.

CNN отмечает, что такие результаты являются существенным изменением по сравнению с ситуацией, которая наблюдалась летом. Тогда, по результатам другого опроса, проведенного после того, как президент Джо Байден вышел из предвыборной гонки, большинство избирателей Харрис разделялись между поддерживавшими ее лично и теми, кто выступал против Трампа.

Интересно, что на ранних этапах кампании сторонники Байдена часто отмечали, что их решение базируется преимущественно на противостоянии Трампу, а не на поддержке конкретной политики Байдена.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что штаб Трампа попал в конфуз. Кампания бывшего президента США Дональда Трампа неожиданно потерпела курьезный случай. Штаб Трампа запустил цифровую рекламу, направленную на избирателей американского штата Джорджия, но на изображении, которое должно было представлять красивейшие виды штата, оказался совсем другой регион — горы Кавказа, расположенные в Грузии.



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Источник: https://edition.cnn.com/2024/09/24/politics/polls-trump-harris-presidential-election/index.html
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