Президентские выборы в США: на первом участке посчитали голоса

Джо Байден одержал победу в Диксвилл-Нотче. Избирательный участок в небольшом поселке в штате Нью-Гемпшир открылся первым в стране. А уже через несколько минут там смогли подвести итоги голосования. Ни один среди избирателей не поддержал действующего президента Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС.

Выборы в США. Фото из открытых источников

Избирательный участок в Диксвилл-Нотче открывается за несколько часов до начала выборов в стране. Эта традиция тянется с 1960 года. Голосуют в поселке всего пять избирателей и все они непременно приходят к открытию около полуночи по местному времени. Поэтому голоса и удается посчитать так быстро.

В этот раз жители Диксвилл-Нотча были единогласны. Все пять голосов отправились в копилку бывшего вице-президента США и кандидату от Демократической партии Джо Байдена.

Стоит отметить, что предсказать конечные итоги голосования в США по результатам выборов на первом участке невозможно. Нередко они, наоборот, не совпадают результатами выборов по стране.

Напомним, что во вторник, 3 ноября, граждане США выбирают не только президента, но и вице-президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, а также 13 губернаторов.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что Facebook заблокировал политическую рекламу Дональда Трампа и Джо Байдена.

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