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Президенту США предстоит сделать сложный выбор по Украине: о чем идет речь

Без поддержки Вашингтона Украина может оказаться неспособной продолжать борьбу

сегодня, 13:47
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Кравцев Сергей

Независимо от того, кто одержит победу на президентских выборах в США, новый глава Белого дома должен будет принять немедленные решения, которые определят судьбу Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Президенту США предстоит сделать сложный выбор по Украине: о чем идет речь

США и Украина. Фото: из открытых источников

Авторы материала отмечают, среди украинских военных бытует мнение, что Третья мировая война уже началась, и недавние события действительно указывают на то, что война в Украине быстро интернационализируется.

"Президент Украины Владимир Зеленский ясно дал понять, что правительство Киева хочет членства в НАТО и ЕС как части любой сделки по отчуждению территории, а также масштабного пакета военной помощи для сдерживания России от нового нападения в будущем. Но ни администрация Дональда Трампа, ни Камалы Гаррис, похоже, не готовы предложить этого", — говорится в статье.

Журналисты отмечают, больше всего украинцев беспокоит сценарий, при котором Киев заставят сесть за стол переговоров и заключить сделку без долгосрочных гарантий безопасности и адекватной защиты.

"Reuters" пишет, в этой связи настораживает комментарий Дональда Трампа, в котором он четко дал понять, что он уже рассматривает немедленный сценарий прекращения войны чуть ли не сразу после вступления в должность.

"И даже, если он этого не сделает, контролируемый республиканцами Конгресс может наложить ограничения на дальнейшие поставки оружия США", — добавили в "Reuters".

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Также издание "Комментарии" сообщало – об этом не говорят вслух: комбат Третьей штурмовой назвал два сценария войны в Украине.



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