Президенту США предстоит сделать сложный выбор по Украине: о чем идет речь

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Кравцев Сергей
Независимо от того, кто одержит победу на президентских выборах в США, новый глава Белого дома должен будет принять немедленные решения, которые определят судьбу Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".
США и Украина. Фото: из открытых источников
Авторы материала отмечают, среди украинских военных бытует мнение, что Третья мировая война уже началась, и недавние события действительно указывают на то, что война в Украине быстро интернационализируется.
Журналисты отмечают, больше всего украинцев беспокоит сценарий, при котором Киев заставят сесть за стол переговоров и заключить сделку без долгосрочных гарантий безопасности и адекватной защиты.
"Reuters" пишет, в этой связи настораживает комментарий Дональда Трампа, в котором он четко дал понять, что он уже рассматривает немедленный сценарий прекращения войны чуть ли не сразу после вступления в должность.
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Также издание "Комментарии" сообщало – об этом не говорят вслух: комбат Третьей штурмовой назвал два сценария войны в Украине.
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