Трамп пошел ва-банк: зачем переоделся коммунальщика

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп переоделся в работника мусоровоза, чтобы с эпатажем раскритиковать слова президента Джо Байдена за день до того об избирателях Трампа, как мусоре. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "ABC News".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Прибыв своим брендированным самолетом на предвыборные мероприятия в Грин Бэй в Висконсине, Трамп надел поверх костюма яркий оранжевый жилет коммунальщика и сел в кабину белого мусоровоза, который для такого случая также украсили логотипом кампании.

Такой перформанс республиканец устроил в ответ на неосторожную ремарку Джо Байдена, которая создала проблемы для кампании Харрис в последние дни перед выборами.

Во время видеозвонка с активистской группой, отстаивающей интересы американцев латиноамериканского происхождения, Байден прокомментировал оскорбительные слова комика Тони Хинкчлифа, озвученные тем на предвыборном митинге Трампа – комик назвал Пуэрто-Рико "плавучим островом мусора".

"Единственный плавающий мусор, который я там вижу – это его сторонники", – сказал Байден.

Впоследствии глава Белого дома попытался поправить ситуацию объяснением, что хотел подчеркнуть недопустимость демонизации Трампом и его фанатиками латиноамериканцев.

Трамп решил устроить настоящее шоу, обыграв ремарку Байдена. Усевшись в кабину, Трамп спросил присутствующих, "как им его мусоровоз", и сказал, что делает это "в честь Камалы и Джо Байдена".

Также Трамп попытался откреститься от лив Хинчклифа.

"Я ничего не знаю об этом комике. Я не знаю, кто он, я никогда его не видел. Я слышал его заявление, но это было его заявление. Это же комик, что тут сказать... Я люблю Пуэрто-Рико, а Пуэрто-Рико любит меня", – заявил Дональд Трамп.

После этого он пошел на сцену предвыборного мероприятия в том же оранжевом жилете коммунальщика.

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