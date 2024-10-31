Трамп пошел ва-банк: зачем переоделся коммунальщика

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп переоделся в работника мусоровоза, чтобы с эпатажем раскритиковать слова президента Джо Байдена за день до того об избирателях Трампа, как мусоре. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "ABC News".
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Прибыв своим брендированным самолетом на предвыборные мероприятия в Грин Бэй в Висконсине, Трамп надел поверх костюма яркий оранжевый жилет коммунальщика и сел в кабину белого мусоровоза, который для такого случая также украсили логотипом кампании.
Такой перформанс республиканец устроил в ответ на неосторожную ремарку Джо Байдена, которая создала проблемы для кампании Харрис в последние дни перед выборами.
Во время видеозвонка с активистской группой, отстаивающей интересы американцев латиноамериканского происхождения, Байден прокомментировал оскорбительные слова комика Тони Хинкчлифа, озвученные тем на предвыборном митинге Трампа – комик назвал Пуэрто-Рико "плавучим островом мусора".
Впоследствии глава Белого дома попытался поправить ситуацию объяснением, что хотел подчеркнуть недопустимость демонизации Трампом и его фанатиками латиноамериканцев.
Трамп решил устроить настоящее шоу, обыграв ремарку Байдена. Усевшись в кабину, Трамп спросил присутствующих, "как им его мусоровоз", и сказал, что делает это "в честь Камалы и Джо Байдена".
Также Трамп попытался откреститься от лив Хинчклифа.
После этого он пошел на сцену предвыборного мероприятия в том же оранжевом жилете коммунальщика.
Читайте также на портале "Комментарии" - Дональд Трамп верит, что сможет быстро остановить войну в Украине, однако он недооценивает ситуацию.
Новости