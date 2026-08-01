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При чем здесь Украина: Лора Лумер предупредила США о новом сценарии мировой войны

Американская активистка считает, что поражение Киева развяжет руки России, Китаю и Ирану, а следующими целями могут стать Тайвань и страны Североатлантического альянса

1 августа 2026, 14:58
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Кравцев Сергей

Поражение Украины в войне с Россией может стать поворотным моментом для всей мировой системы безопасности и спровоцировать новую волну военной агрессии. Такое мнение высказала американская праворадикальная активистка и блогер Лора Лумер в интервью журналистке Наталье Мосейчук.

При чем здесь Украина: Лора Лумер предупредила США о новом сценарии мировой войны

Лора Лумер. Фото: из открытых источников

По ее словам, события вокруг Украины нельзя рассматривать как локальный конфликт, поскольку их последствия способны выйти далеко за пределы Европы. 

Лумер призвала американское общество отказаться от убеждения, что война касается исключительно украинцев, и привела известную в США метафору о "крокодиле, который съест тебя последним".

По словам активистки, многие пытаются оправдывать агрессора, утверждая, что жертва сама якобы спровоцировала конфликт. Однако подобная логика лишь откладывает момент, когда угроза коснется всех остальных.

Лумер убеждена, что в случае победы Кремля Россия почувствует безнаказанность и может направить свои усилия против других государств Европы. Она не исключает, что под угрозой окажутся восточные страны НАТО, включая Польшу.

Кроме того, по ее мнению, аналогичный сигнал получат и другие авторитарные режимы. Китай, считает Лумер, может воспользоваться ситуацией для силового захвата Тайваня, а Иран – усилить дестабилизацию на Ближнем Востоке.

Активистка подчеркнула, что Россия, Китай и Иран внимательно наблюдают за реакцией Запада и делают выводы относительно его готовности защищать союзников. Именно поэтому, по ее мнению, поддержка Украины является вопросом не только региональной, но и глобальной безопасности.

Лумер считает, что попытки избежать конфронтации любой ценой способны лишь отсрочить гораздо более масштабный кризис, последствия которого затронут уже не одну страну, а сразу несколько регионов мира.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ilfNBDgBzWg
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