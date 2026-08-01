До чого тут Україна: Лора Лумер попередила США про новий сценарій світової війни

Поразка України у війні з Росією може стати поворотним моментом для всієї світової системи безпеки та спровокувати нову хвилю військової агресії. Таку думку висловила американська праворадикальна активістка та блогер Лора Лумер в інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук.

Лора Лумер. Фото: з відкритих джерел

За її словами, події навколо України не можна розглядати як локальний конфлікт, оскільки їхні наслідки можуть вийти далеко за межі Європи.

Лумер закликала американське суспільство відмовитися від переконання, що війна стосується виключно українців, і навела відому в США метафору про "крокодил, який з'їсть тебе останнім".

За словами активістки, багато хто намагається виправдовувати агресора, стверджуючи, що жертва сама нібито спровокувала конфлікт. Однак подібна логіка лише відкладає момент, коли загроза торкнеться решти.

Лумер переконана, що у разі перемоги Кремля Росія відчує безкарність та може спрямувати свої зусилля проти інших держав Європи. Вона не виключає, що під загрозою будуть східні країни НАТО, включаючи Польщу.

Крім того, на її думку, аналогічний сигнал отримають інші авторитарні режими. Китай, вважає Лумер, може скористатися ситуацією для силового захоплення Тайваню, а Іран посилити дестабілізацію на Близькому Сході.

Активістка наголосила, що Росія, Китай та Іран уважно спостерігають за реакцією Заходу та роблять висновки щодо його готовності захищати союзників. Саме тому, на її думку, підтримка України є питанням не лише регіональної, а й глобальної безпеки.

Лумер вважає, що спроби уникнути конфронтації за будь-яку ціну здатні лише відстрочити набагато масштабнішу кризу, наслідки якої торкнуться вже не однієї країни, а одразу кількох регіонів світу.

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