Причина не в урагане. Почему Байден на самом деле не поехал на "Рамштайн"

На прошлой неделе печальной новостью для украинцев стала отмена заседания группы "Рамштайн", на которой должны были присутствовать Джо Байден, Владимир Зеленский и другие лидеры европейских стран.

Байден отменил визит в Европу. Фото из открытых источников

Заседание отсрочили из-за отмены поездки Байдена в Европу, поскольку президент США решил не покидать свою страну в связи с ураганом "Милтон".

По мнению политолога Валерия Клочка, перспективы проведения "Рамштайна" до конца октября выглядят крайне призрачно, поскольку визит Джо Байдена в другую страну в условиях действующей избирательной кампании, когда шансы Камалы Харрис на победу стремительно улетели вниз, а Дональд Трамп набирает поддержку, будет использован против демократов.

"Любая заграничная поездка Байдена будет расцениваться его оппонентами, как измена национальным интересам США", — отметил он.

На этом фоне, по словам эксперта, абсолютно понятны действия Владимира Зеленского, который начал представлять план победы каждому лидеру европейских стран в отдельности, в то время как замысел заключался в том, чтобы на "Рамштайне" презентовать план всем вместе.

"Зеленский понимает, что у Украины нет времени ждать, поэтому решил не откладывать с представлением плана победы. Заседание "Рамштайна" остается крайне важным для Украины. План победы, который Зеленский представлял в США, скорее всего, не нашел ожидаемого отклика у американских политиков или Байден предложил на "Рамштайне" принять коллективное решение. Так что с большой долей вероятности можно сказать, что отмена визита Байдена в Европу была сознательным решением, связанным с изменением геополитической ситуации, а ураган во Флориде стал лишь формальным поводом", — подчеркнул Валерий Клочок.