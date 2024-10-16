Причина не в урагане. Почему Байден на самом деле не поехал на "Рамштайн"

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Марьян Ощановский
На прошлой неделе печальной новостью для украинцев стала отмена заседания группы "Рамштайн", на которой должны были присутствовать Джо Байден, Владимир Зеленский и другие лидеры европейских стран.
Байден отменил визит в Европу. Фото из открытых источников
Заседание отсрочили из-за отмены поездки Байдена в Европу, поскольку президент США решил не покидать свою страну в связи с ураганом "Милтон".
По мнению политолога Валерия Клочка, перспективы проведения "Рамштайна" до конца октября выглядят крайне призрачно, поскольку визит Джо Байдена в другую страну в условиях действующей избирательной кампании, когда шансы Камалы Харрис на победу стремительно улетели вниз, а Дональд Трамп набирает поддержку, будет использован против демократов.
На этом фоне, по словам эксперта, абсолютно понятны действия Владимира Зеленского, который начал представлять план победы каждому лидеру европейских стран в отдельности, в то время как замысел заключался в том, чтобы на "Рамштайне" презентовать план всем вместе.
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