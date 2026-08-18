Приедут ли в Киев спецпосланники США Уиткофф и Кушнер: в Белом доме сделали заявление

Возможный визит спецпредставителей президента США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Украину все еще находится на стадии обсуждения. Окончательное решение о поездке пока не принято. Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на американского чиновника в Белом доме.

США. Фото: из открытых источников

Информация о возможном приезде Уиткоффа и Кушнера в Киев появляется уже не впервые. Американские представители, по данным СМИ, давно рассматривают возможность визита в украинскую столицу, однако конкретная поездка до сих пор так и не состоялась.

В конце июля СМИ вновь сообщили о подготовке визита. Тогда предполагалось, что Уиткофф и Кушнер могут прибыть в Украину во второй половине августа. Среди возможных планов называлось участие американских представителей в мероприятиях по случаю 35-й годовщины независимости Украины.

Однако окончательная дата поездки, как оказалось, так и не была согласована.

Ранее обсуждение визита подтверждала тогдашний посол Украины в США Ольга Стефанишина. По ее словам, тема приезда Уиткоффа и Кушнера поднималась, в частности, во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон и его встречи с президентом США Дональдом Трампом.

В то же время украинская дипломат подчеркивала, что конкретных договоренностей по дате на тот момент не существовало.

Теперь американский чиновник в Белом доме подтвердил, что вопрос визита по-прежнему обсуждается. Однако, когда именно Уиткофф и Кушнер могут появиться в Киеве и состоится ли поездка в ближайшее время, пока остается неизвестным.

Таким образом, возможный визит представителей Трампа в Украину остается в дипломатических планах, но окончательного "зеленого света" для поездки Вашингтон пока не дал.

Читайте также на портале "Комментарии" — готов ли Путин остановиться: в ГУР раскрыли планы Кремля до конца года.



