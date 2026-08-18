Чи приїдуть до Києва спецпосланці США Віткофф та Кушнер: у Білому домі зробили заяву

Можливий візит спецпредставників президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до України все ще перебуває на стадії обговорення. Остаточного рішення про поїздку поки що не прийнято. Про це повідомляє "Супільня" з посиланням на американського чиновника у Білому домі.

США. Фото: з відкритих джерел

Інформація про можливий приїзд Віткоффа та Кушнера до Києва з'являється вже не вперше. Американські представники, за даними ЗМІ, давно розглядають можливість візиту до української столиці, проте конкретна поїздка досі так і не відбулася.

Наприкінці липня ЗМІ знову повідомили про підготовку візиту. Тоді передбачалося, що Віткофф та Кушнер можуть прибути до України у другій половині серпня. Серед можливих планів мала участь американських представників у заходах з нагоди 35-ї річниці незалежності України.

Проте остаточну дату поїздки, як виявилося, так і не було погоджено.

Раніше обговорення візиту підтверджувала тодішній посол України у США Ольга Стефанішина. За її словами, тема приїзду Віткоффа та Кушнера порушувалася, зокрема, під час візиту Володимира Зеленського до Вашингтона та його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Водночас українська дипломат наголошувала, що конкретних домовленостей щодо дати на той момент не існувало.

Тепер американський чиновник у Білому домі підтвердив, що питання візиту, як і раніше, обговорюється. Однак, коли саме Віткофф і Кушнер можуть з'явитися в Києві і чи відбудеться найближчим часом поїздка, поки залишається невідомим.

Таким чином, можливий візит представників Трампа до України залишається в дипломатичних планах, але остаточного "зеленого світла" для поїздки Вашингтон наразі не дав.

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