Приедут ли в Киев спецпосланники Трампа Виткофф и Кушнер: в Белом доме удивили инсайдом

Потенциальный визит спецпредставителя президента США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Киев остается под вопросом. В Белом доме подтвердили, что такая поездка обсуждалась, однако окончательное решение о ее проведении пока не принято.

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Американское чиновник сообщил "Общественному", что конкретных договоренностей по поводу визита на данный момент нет. Ранее появлялись сообщения, что представители Дональда Трампа могут прибыть в Украину во второй половине августа и принять участие в мероприятиях к 35-й годовщине Независимости.

О возможности такой поездки говорила и бывшая посол Украины в США Ольга Стефанишина. По ее словам, вопрос визита Виткоффа и Кушнера обсуждался во время встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Белом доме, где также присутствовал Виткофф. В то же время, конкретной даты тогда не согласовали.

Ранее американские и украинские медиа предполагали, что Виткофф и Кушнер могут посетить Киев именно во второй половине августа. Их возможный приезд связывался с дипломатическими усилиями Вашингтона по поиску путей завершения войны России против Украины.

Также о вероятной поездке американских представителей в Киев заявляла блогер Лора Лумер после своего визита в Украину и встречи с Зеленским. Отдельные американские эксперты предполагали, что в ходе потенциальных переговоров Виткоффа и Кушнера в Киеве могут обсуждаться возможные параметры предстоящего завершения войны.

Однако пока эти планы остаются неподтвержденными. Отсутствие согласованной даты означает, что визит может состояться позже, измениться по формату или вообще не состояться. Окончательная позиция Вашингтона относительно поездки, вероятно, будет объявлена уже ближе к концу августа.

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