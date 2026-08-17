Чи приїдуть до Києва спецпосланці Трампа Віткофф і Кушнер: у Білому домі здивували інсайдом

Потенційний візит спецпредставника президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва наразі залишається під питанням. У Білому домі підтвердили, що така поїздка обговорювалася, однак остаточного рішення щодо її проведення поки не ухвалено.

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Американський посадовець повідомив "Суспільному", що конкретних домовленостей щодо візиту на цей момент немає. Раніше ж з'являлися повідомлення, що представники Дональда Трампа можуть прибути в Україну в другій половині серпня та взяти участь у заходах до 35-ї річниці Незалежності.

Про можливість такої поїздки говорила і колишня посол України у США Ольга Стефанішина. За її словами, питання візиту Віткоффа та Кушнера обговорювалося під час зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом у Білому домі, де також був присутній Віткофф. Водночас конкретної дати тоді не погодили.

Раніше американські та українські медіа припускали, що Віткофф і Кушнер можуть відвідати Київ саме у другій половині серпня. Їхній можливий приїзд пов'язували з дипломатичними зусиллями Вашингтона щодо пошуку шляхів завершення війни Росії проти України.

Також про ймовірну поїздку американських представників до Києва заявляла блогерка Лора Лумер після свого візиту в Україну та зустрічі із Зеленським. Окремі американські експерти припускали, що під час потенційних переговорів Віткоффа і Кушнера в Києві можуть обговорюватися можливі параметри майбутнього завершення війни.

Однак поки що ці плани залишаються непідтвердженими. Відсутність погодженої дати означає, що візит може відбутися пізніше, змінитися за форматом або взагалі не відбутися. Остаточну позицію Вашингтона щодо поїздки, ймовірно, буде оголошено вже ближче до кінця серпня.

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