Принцип "Ничего об Украине без Украины" больше не действует: что теперь заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп не назвал Украину равноправным участником переговоров о мире. Как передает портал "Комментарии", такой намек глава Белого дома сделал во время пресс-конференции в Овальном кабинете.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Отвечая на вопрос, считает ли он Украину равноправным участником мирного процесса, Трамп сказал, что "это интересный вопрос".

"Я думаю, что они должны заключить мир. Их людей убивают, и я думаю, что они должны заключить мир. Я сказал, что это была плохая война, в которую не стоило вступать. И я думаю, что они должны заключить мир. Вот что я думаю", – сказал Дональд Трамп.

На уточняющий вопрос, поддерживает ли Трамп, чтобы Зеленский уступил территорию или обменял ее для завершения войны, он ответил, что украинскому президенту придется делать то, что он должен, но его рейтинги, мягко говоря, не слишком высоки.

Однако Трамп не считает, что существует опасность того, что участие президента Украины Владимир Зеленского в переговорном процессе заморозят.

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