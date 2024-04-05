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Пришло время признать: в Пентагоне рассказали, что передали Украине перед ударами по российским НПЗ

Спикер Пентагона ответил о помощи США для ударов Украины по российским НПЗ

сегодня, 06:54
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украина действительно получает от США необходимую помощь, но только с целью самозащиты, а не для ударов по российской территории. Как передает портал "Комментарии", об этом в ходе брифинга рассказал спикер Пентагона Патрик Райдер, отвечая на вопрос, предоставляет ли США возможности для ударов Украины по российским НПЗ.

Пришло время признать: в Пентагоне рассказали, что передали Украине перед ударами по российским НПЗ

Патрик Райдер. Фото: из открытых источников

Спикер подчеркнул, что помощь США Украине предназначена только для защиты и возврата собственной территории. Для ударов по российским НПЗ, Вашингтон помощи не предоставляет.

"Помощь, которую мы оказываем Украине, предназначена для того, чтобы она могла защитить и вернуть свою суверенную территорию. Мы не предоставляем никакой помощи для использования вне этих пределов. Наше внимание сосредоточено на том, чтобы они могли защитить себя", — сказал Райдер.

Читайте также на портале "Комментарии" — в обновленном отчете Института изучения войны (ISW) отмечается, что атака беспилотниками 2 апреля по нефтеперерабатывающему заводу в Республике Татарстан (а также по предприятию по сборке дронов), свидетельствует о переломе в стратегии Украины касательно нанесения ударов по объектам в глубоком тылу РФ. В России традиционно грозят за это всякими карами, включая захват Киева. А мнения западных союзников Украины разделились. Если власти Франции считают, что российские нефтеперерабатывающие объекты являются законной целью нашей армии, то представители США продолжают твердить, что не поддерживают и не поощряют украинские удары по территории РФ. О чем говорит сам факт таких ударов, а также реакция на них, в том числе со стороны Запада? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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