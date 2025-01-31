Привет Путину и Си Цзиньпину: Трамп раскрыл свой ультиматум БРИКС

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что странам БРИКС грозят 100% пошлины. Это произойдет в случае, если объединение создаст собственную валюту. Как передает портал "Комментарии", свою позицию новый президент США обнародовал в своем посте в соцсети Truth Social.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Дональд Трамп пояснил, идея о том, что страны БРИКС пытаются отказаться от доллара, пока США стоят в стороне и наблюдают – закончена.

"Мы потребуем обязательства от этих, казалось бы, враждебных стран, что они не будут ни создавать новую валюту БРИКС, ни поддерживать какую-либо другую валюту для замены могущественного доллара США, иначе они столкнутся со 100% тарифами и могут попрощаться с продажами на великолепном рынке США. Они могут пойти и найти другую страну-ло*а", — написал Трамп.

Также американский лидер подчеркнул, что нет никакого шанса, что БРИКС заменит американский доллар в международной торговле или где-либо еще. В свою очередь, любая страна, которая попробует это сделать, "должна приготовиться к тарифам и попрощаться с Америкой".

Читайте также на портале "Комментарии" — китайские власти намерены продолжить укрепление сотрудничество со странами в рамках БРИКС, несмотря на угрозы избранного президента США Дональда Трампа, об этом заявил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь.

"Китай готов продолжать работать с партнерами по БРИКС для углубления делового сотрудничества в различных областях и внесения большего вклада в устойчивый и стабильный рост мировой экономики", — сказал Цзянь.

При этом китайский дипломат подчеркнул, что БРИКС не участвует в блоковой конфронтации и выступает за взаимовыгодные отношения государств.

Также издание "Комментарии" сообщало – Трамп пригрозил странам БРИКС, если они решат отказаться от доллара.



