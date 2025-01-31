Привет Путину и Си Цзиньпину: Трамп раскрыл свой ультиматум БРИКС

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что странам БРИКС грозят 100% пошлины. Это произойдет в случае, если объединение создаст собственную валюту. Как передает портал "Комментарии", свою позицию новый президент США обнародовал в своем посте в соцсети Truth Social.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Дональд Трамп пояснил, идея о том, что страны БРИКС пытаются отказаться от доллара, пока США стоят в стороне и наблюдают – закончена.
Также американский лидер подчеркнул, что нет никакого шанса, что БРИКС заменит американский доллар в международной торговле или где-либо еще. В свою очередь, любая страна, которая попробует это сделать, "должна приготовиться к тарифам и попрощаться с Америкой".
Читайте также на портале "Комментарии" — китайские власти намерены продолжить укрепление сотрудничество со странами в рамках БРИКС, несмотря на угрозы избранного президента США Дональда Трампа, об этом заявил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь.
При этом китайский дипломат подчеркнул, что БРИКС не участвует в блоковой конфронтации и выступает за взаимовыгодные отношения государств.
Также издание "Комментарии" сообщало – Трамп пригрозил странам БРИКС, если они решат отказаться от доллара.
Новости