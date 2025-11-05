Привет Путину: США подняли в небо бомбардировщик с новой ядерной крылатой ракетой

Над Калифорнией зафиксировали бомбардировщик B-52 с крылатой ракетой, которая похожа на рендер новой малозаметной крылатой ракеты AGM-181A Long-Range Standoff (LRSO) для ВС США. Об этом пишет The Aviationist.

Ядерный бомбардировщик США. Фото: из открытых источников

Соответствующую фотографию сделал авиафотограф Иан Реккио. На крупных планах можно рассмотреть инвертированный Т-образный хвост с тремя плоскостями, складные крылья под корпусом и клиновидные носовую и хвостовую части. Эти детали совпадают с официальным изображением ракеты LRSO.

В то же время бомбардировщик был зафиксирован во время пролета над долиной Оуэнс (штат Калифорния).

Согласно планам Воздушных сил США, новая ракета AGM-181A Long-Range Standoff (LRSO) должна заменить устаревшие запасы ракет с ядерной боевой частью ALCM версии B.

Известно, что эта ракета находится на вооружении Воздушных сил США с 1980-х годов как один из элементов ядерной триады и системы ядерного сдерживания страны.

Ранее в СМИ уже появлялась информация о том, что новую ракету LRSO производит компания Raytheon, однако ее главные технические характеристики засекречены. Ракету могут устанавливать на бомбардировщики B-52 и B-21 Raider.

Боевая часть ракеты – модернизированная W80-4. График ее готовности тесно связан с темпами создания самой ракеты. На фоне подготовки к принятию производственного решения в финансовом 2027 году выросла и испытательная активность, о чем и свидетельствует появление B-52 с этой ракетой.

