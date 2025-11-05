Привіт Путіну: США підняли у небо бомбардувальник із новою ядерною крилатою ракетою

Над Каліфорнією зафіксували бомбардувальник B-52 із крилатою ракетою, яка схожа на рендер нової малопомітної крилатої ракети AGM-181A Long-Range Standoff (LRSO) для ЗС США. Про це пише The Aviationist.

Ядерний бомбардувальник США. Фото: з відкритих джерел

Відповідну фотографію зробив авіафотограф Іан Реккіо. На великих планах можна розглянути інвертований Т-подібний хвіст із трьома площинами, складні крила під корпусом та клиноподібну носову та хвостову частини. Ці деталі збігаються із офіційним зображенням ракети LRSO.

У той же час, бомбардувальник був зафіксований під час прольоту над долиною Оуенс (штат Каліфорнія).

Згідно з планами Повітряних сил США, нова ракета AGM-181A Long-Range Standoff (LRSO) має замінити застарілі запаси ракет із ядерною бойовою частиною ALCM версії B.

Відомо, що ця ракета знаходиться на озброєнні Повітряних сил США з 1980-х років як один із елементів ядерної тріади та системи ядерного стримування країни.

Раніше у ЗМІ вже з'являлася інформація про те, що нову ракету LRSO виробляє компанія Raytheon, проте її головні технічні характеристики засекречені. Ракету можуть встановлювати на бомбардувальники B-52 та B-21 Raider.

Бойова частина ракети модернізована W80-4. Графік її готовності тісно пов'язаний із темпами створення самої ракети. На тлі підготовки до прийняття виробничого рішення у фінансовому 2027 році зросла і випробувальна активність, про що свідчить поява B-52 з цією ракетою.

