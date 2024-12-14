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Процесс пошел: с кем команда Трампа договаривается завершение войны

NBC сообщает, что команда Трампа обсудила с Украиной и Белым домом прекращение войны

сегодня, 09:20
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Кравцев Сергей

Команда новоизбранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности провела обсуждение с Белым домом и представителями Украины для поиска путей "прекращения войны", которую развязала Россия. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "NBC News" со ссылкой на несколько осведомленных источников.

Процесс пошел: с кем команда Трампа договаривается завершение войны

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что советник Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан провел несколько разговоров со своим вероятным преемником республиканцем Майком Уолтцом.

Один из источников рассказал, что Салливан и Уолтц сосредоточились на обмене соответствующей информацией, но не исследовали пути прекращения войны в Украине или обеспечения перемирия.

На украинском треке переговоры прошли во время последнего визита главы Офиса президента Андрея Ермака в США – с ним в частности встретился избранный вице-президент Джей Ди Вэнс, утверждает NBC News. Также коммуникация происходила и на уровне лидеров – Владимира Зеленского и Трампа.

Источник СМИ говорит, что последние встречи и разговоры между Зеленским, Трампом и их советниками были конструктивными: "Атмосфера в плане взаимодействия между украинцами и новой командой Трампа, включая Зеленского и самого Трампа, пока положительная".

Другой источник утверждает, что Трамп "сам понимает, что украинцы не являются препятствием на пути к миру".

В то же время, говорится в материале, команда Дональда Трампа еще не сообщала Украине о каких-либо потенциальных "мирных планах".

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