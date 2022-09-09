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Процесс пошел: США хотят реформировать ООН, лишив Россию права вето

Российская Федерация как постоянный член Совбеза ООН нанесла удар по самой основе устава Организации

сегодня, 07:27
Автор:

Кравцев Сергей
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США хотят запустить реформу Совета Безопасности ООН, в частности в вопросе использования ее членами права вето. Как передает портал "Комментарии", об этом заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, пишет "Европейская правда".

Процесс пошел: США хотят реформировать ООН, лишив Россию права вето

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд. Фото: из открытых источников

В США объясняют свою позицию просто – что Российская Федерация как постоянный член Совбеза ООН нанесла удар по самой основе устава Организации.

"Россия нарушила национальный суверенитет и территориальную целостность, нарушила права человека и развязала открытую войну вместо того, чтобы договариваться о мире", — пояснила Линда Томас-Гринфилд.

Из-за действий России США усилят инициативы по реформе Совета Безопасности ООН. Речь идет об изменении правил произнесения вето: теперь постоянные члены должны будут объяснять их Генеральной Ассамблее.

"Совет Безопасности также должен лучше отражать глобальную реальность и учитывать географическое представительство. Мы не должны поддерживать устаревший статус-кво. Вместо этого мы должны проявить гибкость для компромисса во имя ответственности", — заявила Томас-Гринфилд.

Также она сообщила о предстоящих консультациях с участием президента США Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена "о критических вопросах о реформе Совбеза и других органов ООН".

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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/09/8/7146444/
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Обсуждения

Бог

сегодня, 06:38

"Реформы" ООН приведут к переносу ее в другую страну и выкидывании из нее агрессивного Запада,так что рано и не тому радуетесь-укродебилы.

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