Процесс пошел: США хотят реформировать ООН, лишив Россию права вето

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Кравцев Сергей
США хотят запустить реформу Совета Безопасности ООН, в частности в вопросе использования ее членами права вето. Как передает портал "Комментарии", об этом заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, пишет "Европейская правда".
Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд. Фото: из открытых источников
В США объясняют свою позицию просто – что Российская Федерация как постоянный член Совбеза ООН нанесла удар по самой основе устава Организации.
Из-за действий России США усилят инициативы по реформе Совета Безопасности ООН. Речь идет об изменении правил произнесения вето: теперь постоянные члены должны будут объяснять их Генеральной Ассамблее.
Также она сообщила о предстоящих консультациях с участием президента США Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена "о критических вопросах о реформе Совбеза и других органов ООН".
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Обсуждения
Новости
Бог
сегодня, 06:38
"Реформы" ООН приведут к переносу ее в другую страну и выкидывании из нее агрессивного Запада,так что рано и не тому радуетесь-укродебилы.