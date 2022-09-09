Процесс пошел: США хотят реформировать ООН, лишив Россию права вето

США хотят запустить реформу Совета Безопасности ООН, в частности в вопросе использования ее членами права вето. Как передает портал "Комментарии", об этом заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, пишет "Европейская правда".

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд. Фото: из открытых источников

В США объясняют свою позицию просто – что Российская Федерация как постоянный член Совбеза ООН нанесла удар по самой основе устава Организации.

"Россия нарушила национальный суверенитет и территориальную целостность, нарушила права человека и развязала открытую войну вместо того, чтобы договариваться о мире", — пояснила Линда Томас-Гринфилд.

Из-за действий России США усилят инициативы по реформе Совета Безопасности ООН. Речь идет об изменении правил произнесения вето: теперь постоянные члены должны будут объяснять их Генеральной Ассамблее.

"Совет Безопасности также должен лучше отражать глобальную реальность и учитывать географическое представительство. Мы не должны поддерживать устаревший статус-кво. Вместо этого мы должны проявить гибкость для компромисса во имя ответственности", — заявила Томас-Гринфилд.

Также она сообщила о предстоящих консультациях с участием президента США Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена "о критических вопросах о реформе Совбеза и других органов ООН".

Читайте также на портале "Комментарии" — США поставили Украине одно из самых точных передовых оружий: о чем идет речь.

Также издание "Комментарии" сообщало - Украина вводит санкции против правящей "верхушки" России: о чем говорит данное решение. Эксперты детально разобрали ситуацию специально для нашего издания.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!