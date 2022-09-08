США поставили Украине одно из самых точных передовых оружий: о чем идет речь

Украина получила от Пентагона самые точные артиллерийские снаряды Excalibur с GPS-наводкой. О данной военной помощи США ранее публично не сообщалось. Как передает портал "Комментарии", такая информация появилась в распоряжении информагентства "Bloomberg".

Высокоточные снаряды Excalibur. Фото: yahoo

Информагентство обращает внимание на то, что официальные лица США отказывались давать комментарии относительно того, получила ли Украина Excalibur. Далее были прямые вопросы – использует ли уже Украины в войне против России это вооружение, но и на этот вопрос в Пентагоне старались отвечать уклончиво или же вообще не отвечать.

Важность этого оружия в спутниковой наводке. Оно может поражать цель в радиусе двух метров. Это оружие помогло США совершить резонансное убийство лидера Аль-Каиды Абу Джура и его соратников.

Министерство обороны потратит 92 миллиона долларов из одобренных Конгрессом дополнительных средств "на закупку боеприпасов M982 Excalibur, переданных Украине в поддержку международных усилий по противодействию российской агрессии", говорится в ранее не разглашавшемся бюджетном документе в прошлом месяце.

Снаряд используется в 155-миллиметровых гаубицах и был совместно разработан Raytheon Missiles and Defence и BAE Systems Bofor. Excalibur с точной наводкой позволяет командирам на поле боя точнее нацеливаться на цели. Согласно документам, он имеет дальность действия 40,5 км.

Excalibur упомянут в документах, в которых объясняется, как Пентагон тратит часть из 20,1 млрд долларов, в "Дополнительном документе по Украине", подписанном президентом Джо Байденом в мае.

По словам Марка Канчиана, оборонного аналитика из Центра стратегических и международных исследований, "выделение на Excalibur 92 миллионов долларов более чем удваивает бюджет программы, добавляя около 900 снарядов в 2022 финансовом году" против 56,7 миллиона долларов, которые Конгресс одобрил в этом финансовом году. Согласно бюджетным документам армии, 56,7 миллиона долларов США направлены на закупку 374 сложных, устойчивых к помехам GPS снарядов.



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