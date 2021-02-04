Продан дом маньяка из "Молчания ягнят": известна сумма сделки

Легендарный дом американского триллера "Молчание ягнят", расположенный в городе Перриополис, штат Пенсильвания, нашел своего нового хозяина. Спустя несколько месяцев после того, как его выставили на продажу, нашелся тот, кто захотел стать его владельцем.

Дом Буффало Билла продали почти за 300 тысяч долларов - фото: из открытых источников

Новость о закрытой продаже поступила непосредственно от агента по недвижимости, который помогал оформить сделку. Девушка сообщила об этом на своей странице в Инстаграм, отметив, что телефоны риэлторов разрывались от многочисленных звонков людей, которые воочию хотели увидеть этот дом. В итоге жуткий особняк купила семья, которая посетила его вскоре после того, как он был внесен в список.

По сюжету фильма этот особняк хранит в себе очень страшную историю. В нём жил серийный убийца, которого прозвали "Буффало Билл". Он убивал пойманных им женщин, после чего сдирал с них кожу. Все действия происходили в этом особняке. Фильм "Молчание ягнят" завоевал множеством наград, включая "Оскар" и "Золотой глобус".

В последний раз дом киношного маньяка продавали в 2016 году. Тогда цена на него составляла 195 000 долларов. Известно, что сейчас дом был продан за 298,5 тысячи долларов. К слову, новая семья, въехавшая в особняк, сообщила о том, что его скоро ждут некоторые изменения. А какие именно, они вскоре расскажут.





Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что американского актёра обвинили в каннибализме. Его бывшая супруга прокомментировала скандал в Instagram. Также сайт информировал о том, что известного репера и его жену обвиняют в изнасиловании девушек.

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