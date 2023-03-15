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Продолжат ли США полеты над Черным морем, после того, как был сбит дрон-разведчик

В Белом доме подчеркнули, что Черное море не принадлежит ни одной стране

сегодня, 13:50
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Автор:

Кравцев Сергей

США не намерены пересматривать свои планы, поэтому Вашингтон будет продолжать полеты в международном воздушном пространстве над Черным морем, несмотря на вчерашний инцидент с дроном-разведчиком, которого сбил российский истребитель. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил спикер Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, пишет "Associated Press".

Продолжат ли США полеты над Черным морем, после того, как был сбит дрон-разведчик

Джон Кирби, пресс-секретарь Пентагона. Фото: из открытых источников

"Если их послание состояло в том, чтобы сдержать или отговорить нас от полетов и операций в международном воздушном пространстве над Черным морем, то это не удастся. Мы собираемся продолжать летать и работать в международном воздушном пространстве над международными водами. Черное море не принадлежит ни одной стране", — заявил Кирби.


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Отметим, вечером 14 марта российские истребители сбили над Черным морем американский разведывательный дрон MQ-9. При этом, в традиционной для нее манере, РФ опровергает свою причастность к атаке на беспилотник США. О чем говорит этот инцидент? Повлияет ли он на ход российско-украинской войны? Как события могут развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.                                                                                 

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Также издание "Комментарии" сообщало – о чем говорят недавние заявления и решения Кремля – есть ли вероятность, что Владимира Путина уберут, чтобы остановить войну против Украины. Эксперты в эксклюзивном интервью нашему порталу детально разобрали ситуацию.




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Источник: https://apnews.com/article/ukraine-russia-war-kramatorsk-peace-plan-fde09a8ea4d9b692637ad8f76cd05f3a
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