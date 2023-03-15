Продолжат ли США полеты над Черным морем, после того, как был сбит дрон-разведчик

США не намерены пересматривать свои планы, поэтому Вашингтон будет продолжать полеты в международном воздушном пространстве над Черным морем, несмотря на вчерашний инцидент с дроном-разведчиком, которого сбил российский истребитель. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил спикер Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, пишет "Associated Press".

Джон Кирби, пресс-секретарь Пентагона. Фото: из открытых источников

"Если их послание состояло в том, чтобы сдержать или отговорить нас от полетов и операций в международном воздушном пространстве над Черным морем, то это не удастся. Мы собираемся продолжать летать и работать в международном воздушном пространстве над международными водами. Черное море не принадлежит ни одной стране", — заявил Кирби.

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Отметим, вечером 14 марта российские истребители сбили над Черным морем американский разведывательный дрон MQ-9. При этом, в традиционной для нее манере, РФ опровергает свою причастность к атаке на беспилотник США. О чем говорит этот инцидент? Повлияет ли он на ход российско-украинской войны? Как события могут развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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