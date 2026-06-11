Производитель Patriot встревожил заявлением о поставке ракет: что произошло

Американская оборонная компания Lockheed Martin, производящая ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot, предупредила о растущей неопределенности в поставках перехватчиков союзникам США. В компании отметили, что на фоне военных конфликтов и резкого роста спроса производственные цепи оказались под серьезной нагрузкой.

Lockheed Martin предупредила о задержках поставок ракет Patriot. Фото из открытых источников

Вице-президент Lockheed Martin по стратегии ракетного подразделения Брайан Данн заявил, что компания не может гарантировать конкретные сроки поставки ракет PAC-3, используемых в системах Patriot. По его словам, изготовитель активно наращивает выпуск, однако спрос значительно превышает возможности промышленности. Ситуацию дополнительно усложнила война с Ираном, которая еще больше перегрела рынок противоракетной обороны.

Как пишет Financial Times, проблема дефицита ракет вызывает беспокойство среди стран, эксплуатирующих Patriot. Среди них – Германия, Япония, Польша, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.

"Очевидно, сейчас звучит много заявлений от Пентагона по поводу того, как они планируют менять очередность, реорганизовывать то, кто первым получит ракеты. Мы не можем никому сказать, какое место вы займете в приоритетном списке. Мы ничего из этого не контролируем", — пояснил Данн.

Руководитель ракетного подразделения компании Пола Гартли добавила, что во время переговоров с иностранными правительствами все чаще сталкивается с разочарованием в отношении США из-за задержек поставок. По ее словам, некоторые партнеры открыто выражают недовольство как оборонными подрядчиками, так и правительственными решениями по распределению вооружений.

"Их возмущает то, что иногда случаются задержки и отсутствие необходимой продукции, а иногда возникает недовольство правительством. Я понимаю это разочарование", — отметила Гартли.

Президент Украины Владимир Зеленский в мае отправил письмо Трампу, где указал, что у Киева дефицит ракет Patriot.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине сделали тревожное заявление о зависимости от США.

Также "Комментарии" писали, что Украина испытала собственную ракету ПВО на замену Patriot.