Производитель Patriot встревожил заявлением о поставке ракет: что произошло

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Slava Kot
Американская оборонная компания Lockheed Martin, производящая ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot, предупредила о растущей неопределенности в поставках перехватчиков союзникам США. В компании отметили, что на фоне военных конфликтов и резкого роста спроса производственные цепи оказались под серьезной нагрузкой.
Lockheed Martin предупредила о задержках поставок ракет Patriot. Фото из открытых источников
Вице-президент Lockheed Martin по стратегии ракетного подразделения Брайан Данн заявил, что компания не может гарантировать конкретные сроки поставки ракет PAC-3, используемых в системах Patriot. По его словам, изготовитель активно наращивает выпуск, однако спрос значительно превышает возможности промышленности. Ситуацию дополнительно усложнила война с Ираном, которая еще больше перегрела рынок противоракетной обороны.
Как пишет Financial Times, проблема дефицита ракет вызывает беспокойство среди стран, эксплуатирующих Patriot. Среди них – Германия, Япония, Польша, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.
Руководитель ракетного подразделения компании Пола Гартли добавила, что во время переговоров с иностранными правительствами все чаще сталкивается с разочарованием в отношении США из-за задержек поставок. По ее словам, некоторые партнеры открыто выражают недовольство как оборонными подрядчиками, так и правительственными решениями по распределению вооружений.
Президент Украины Владимир Зеленский в мае отправил письмо Трампу, где указал, что у Киева дефицит ракет Patriot.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине сделали тревожное заявление о зависимости от США.
Также "Комментарии" писали, что Украина испытала собственную ракету ПВО на замену Patriot.