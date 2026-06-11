Виробник Patriot стривожив заявою щодо постачання ракет: що сталося

Американська оборонна компанія Lockheed Martin, яка виробляє ракети для систем протиповітряної оборони Patriot, попередила про зростаючу невизначеність у постачанні перехоплювачів союзникам США. У компанії зазначили, що на тлі воєнних конфліктів і різкого зростання попиту виробничі ланцюги опинилися під серйозним навантаженням.

Lockheed Martin попередила про затримки постачання ракет Patriot. Фото з відкритих джерел

Віцепрезидент Lockheed Martin зі стратегії ракетного підрозділу Браян Данн заявив, що компанія не може гарантувати конкретні терміни постачання ракет PAC-3, які використовуються в системах Patriot. За його словами, виробник активно нарощує випуск, однак попит значно перевищує можливості промисловості. Ситуацію додатково ускладнила війна з Іраном, яка ще більше "перегріла" ринок протиракетної оборони.

Як пише Financial Times, проблема дефіциту викликає занепокоєння серед країн, які експлуатують Patriot. Серед них Німеччина, Японія, Польща, Об’єднані Арабські Емірати та Саудівська Аравія.

"Очевидно, зараз лунає багато заяв від Пентагону щодо того, як вони планують змінювати черговість, реорганізовувати те, хто першим отримає ракети. Ми не можемо нікому сказати, яке місце ви посядете в пріоритетному списку. Ми нічого з цього не контролюємо", — пояснив Данн.

Керівниця ракетного підрозділу компанії Пола Гартлі додала, що під час переговорів з іноземними урядами дедалі частіше стикається з розчаруванням щодо США через затримки постачань. За її словами, деякі партнери відкрито висловлюють невдоволення як оборонними підрядниками, так і урядовими рішеннями щодо розподілу озброєнь.

"Їх обурює те, що іноді трапляються затримки та відсутність необхідної продукції, а часом виникає невдоволення урядом. Я розумію це розчарування", — зауважила Гартлі.

Президент України Володимир Зеленський у травні відправив лист Трампу, де вказав, що Київ має дефіцит ракет Patriot.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Україні зробили тривожну заяву про залежність від США.

Також "Коментарі" писали, що Україна випробувала власну ракету ППО на заміну Patriot.