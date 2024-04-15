Как сообщает The Washington Post, еще в феврале прошла встреча вице-президента Камалы Гаррис с президентом Владимиром Зеленским на конференции в Мюнхене. Там она во время конфиденциальной встречи якобы рекомендовала ему не наносить удары о российском НПЗ.

Владимир Зеленский

По информации издания, такая просьба разозлила Зеленского, и он решил ее проигнорировать, поскольку не понимал, это личная позиция Гаррис или нет. Впрочем, как сообщают журналисты, уже буквально через несколько недель президент Украины получил подтверждение слов Гаррис от других чиновников Белого дома, в том числе и от советника президента по безопасности Джейка Салливана.

В материале отмечается, что вопрос о необходимости ударов Украины по энергетическому сектору России расколол американский политический эстеблишмент. Многие представители поддерживают эти удары и обвиняют администрацию Джо Байдена в том, что она ставит свои политические цели выше военных целей Украины.

Некоторые американские чиновники, согласившиеся комментировать ситуацию, даже отметили, что Украина, по-видимому, спровоцировала Россию на подобные действия в энергетическом секторе, цитируя при этом высказывания кремлевского диктатора Владимира Путина. Кроме того, газета The Washington Post обратила внимание на мнение главы Пентагона Ллойда Остина, о том, что такие удары не имеют большого стратегического значения, и что Украине следует больше сосредоточиться на "тактических оперативных целях".

Также в материале отмечается, что опасения США относительно возможного роста цен на энергоресурсы из-за ударов по нефтеперерабатывающим заводам России необоснованны, поскольку последнее повышение цен связано с другими факторами, такими как сокращение добычи ОПЕК и нестабильность на Ближнем Востоке.

В Европе же "ели скрывают удовольствие" от украинской кампании ударов по энергетическому сектору России, отмечает издание и добавляет, что Украина удвоила такие удары.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ударами по НПЗ Украина заставляет РФ прекратить войну.



