Просто слова. Стало известно, почему Трамп не сможет закончить войну в Украине через 24 часа

Так называемые мирные инициативы бывшего президента США Дональда Трампа по завершению войны в Украине чрезвычайно расплывчаты, считают журналисты издания The Washington Post. По их словам, непонятно, как он намерен завершить войну через 24 часа.

Дональд Трамп

Известно, что Трамп делает все для того, чтобы максимально затянуть во времени предоставление Украине финансовой помощи, которая ей критически необходима, чтобы противостоять немотивированной агрессии России. Кроме того, он заявил, что США не должны заниматься благотворительностью, а оказывать помощь Украине в кредит. При этом, отмечает издание, такая позиция пользуется благосклонностью среди республиканцев.

Также, журналисты напомнили, что по словам венгерского премьера Виктора Орбана, который встретился с Трампом, его мирный план по Украине заключается в прекращении поддержки Киева. Тогда вроде бы Украина не сможет вести войну, и она прекратится.

При этом журналисты отмечают, что так называемый мирный план Трампа может не только не улучшить ситуацию в Украине, а наоборот, спровоцировать дальнейшее кровопролитие. В статье говорится, что по всем признакам Россия не собирается останавливать войну, а цель ее остается неизменной — "превратить Украину в кастрированное государство, которое постоянно уязвимо для российской военной агрессии".

То есть, отмечает The Washington Post, план Трампа по войне в Украине не мирный. При этом журналисты добавляют, что сейчас борьба украинцев стала отчаянной, и, чтобы добиться этого Трампу, даже не понадобилось возвращаться в Белый дом.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал о том, как Трамп может завершить в Украине войну через 24 часа.