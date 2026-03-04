logo

Просто так бессмысленно раздал: Трамп беспощадно набросился на Байдена из-за Украины
Просто так бессмысленно раздал: Трамп беспощадно набросился на Байдена из-за Украины

Трамп убежден, что США обладают большими запасами боеприпасов, которые могли бы поставлять другим государствам, в частности, на Ближний Восток.

4 марта 2026, 10:10
Автор:
avatar

Клименко Елена

Президент США Дональд Трамп подверг критике политику администрации Джо Байден по поставкам вооружения Украине, назвав ее "бессмысленной" и отметив, что значительные объемы американских боеприпасов были переданы бесплатно. По его мнению, эти ресурсы могли бы быть использованы для продажи другим странам, в частности, государствам Ближнего Востока. Об этом Трамп сообщил во время общения с журналистами в Белом доме 3 марта.

Просто так бессмысленно раздал: Трамп беспощадно набросился на Байдена из-за Украины

Президент США Дональд Трамп. Фото: CNN

По словам главы Белого дома, у США есть огромные запасы боеприпасов и современного вооружения, однако администрация Байдена распорядилась ими безвозмездно.

"Значительную часть боеприпасов Байден бессмысленно раздал – просто так, бесплатно. Я поддерживаю Украину, но было отдано слишком много. Как вам известно, когда я передаю боеприпасы, за них платят. Платит Европейский Союз. Далее они могут распоряжаться ими как считают нужным – например, передать Украине, и это нормально", – пояснил.

Он также подчеркнул, что США хранят почти неограниченные запасы боеприпасов среднего и средне-высокого уровня, расположенные на складах в разных странах мира. По его словам, эти ресурсы в настоящее время в основном используются в конфликте с Ираном.

Трамп добавил, что во время своего первого президентского срока занимался восстановлением вооруженных сил, и сейчас оценивает их состояние как "прекрасное".

"Если бы я был президентом, этой войны не было бы. Но у нас огромные запасы боеприпасов – как среднего, так и высокого уровня. И это действительно очень мощное вооружение", – подытожил президент.

Как уже писали "Комментарии", стратегический ядерный шантаж России тесно связан с международными процессами, в частности, с завершением 6 февраля очередного договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), считает эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко.



