Просто так бессмысленно раздал: Трамп беспощадно набросился на Байдена из-за Украины

Президент США Дональд Трамп подверг критике политику администрации Джо Байден по поставкам вооружения Украине, назвав ее "бессмысленной" и отметив, что значительные объемы американских боеприпасов были переданы бесплатно. По его мнению, эти ресурсы могли бы быть использованы для продажи другим странам, в частности, государствам Ближнего Востока. Об этом Трамп сообщил во время общения с журналистами в Белом доме 3 марта.

Президент США Дональд Трамп. Фото: CNN

По словам главы Белого дома, у США есть огромные запасы боеприпасов и современного вооружения, однако администрация Байдена распорядилась ими безвозмездно.

"Значительную часть боеприпасов Байден бессмысленно раздал – просто так, бесплатно. Я поддерживаю Украину, но было отдано слишком много. Как вам известно, когда я передаю боеприпасы, за них платят. Платит Европейский Союз. Далее они могут распоряжаться ими как считают нужным – например, передать Украине, и это нормально", – пояснил.

Он также подчеркнул, что США хранят почти неограниченные запасы боеприпасов среднего и средне-высокого уровня, расположенные на складах в разных странах мира. По его словам, эти ресурсы в настоящее время в основном используются в конфликте с Ираном.

Трамп добавил, что во время своего первого президентского срока занимался восстановлением вооруженных сил, и сейчас оценивает их состояние как "прекрасное".

"Если бы я был президентом, этой войны не было бы. Но у нас огромные запасы боеприпасов – как среднего, так и высокого уровня. И это действительно очень мощное вооружение", – подытожил президент.

