Просто так безглуздо роздав: Трамп нещадно накинувся на Байдена через Україну

Президент США Дональд Трамп розкритикував політику адміністрації Джо Байден щодо постачання озброєння Україні, назвавши її "безглуздою" і зазначивши, що значні обсяги американських боєприпасів були передані безкоштовно. На його думку, ці ресурси могли б бути використані для продажу іншим країнам, зокрема державам Близького Сходу. Про це Трамп повідомив під час спілкування з журналістами в Білому домі 3 березня.

Президент США Дональд Трамп. Фото: CNN

За словами глави Білого дому, США мають величезні запаси боєприпасів та сучасного озброєння, однак адміністрація Байдена розпорядилася ними безоплатно.

"Значну частину боєприпасів Байден безглуздо роздав – просто так, безкоштовно. Я підтримую Україну, але було віддано надто багато. Як вам відомо, коли я передаю боєприпаси, за них платять. Платить Європейський Союз. Далі вони можуть розпоряджатися ними як вважають за потрібне – наприклад, передати Україні, і це нормально", – пояснив Трамп.

Він також підкреслив, що США зберігають майже необмежені запаси боєприпасів середнього та середньо-високого рівня, розташовані на складах у різних країнах світу. За його словами, ці ресурси нині в основному використовуються у конфлікті з Іраном.

Трамп додав, що під час свого першого президентського терміну займався відновленням збройних сил, і нині оцінює їхній стан як "чудовий".

"Якби я був президентом, цієї війни не було б. Але у нас величезні запаси боєприпасів – як середнього, так і високого рівня. І це справді надзвичайно потужне озброєння", – підсумував президент.

