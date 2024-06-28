Провальные дебаты: Трамп слишком много лгал, а Байден был непоследовательным и уставшим

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Ткачик Олеся
Депрессивным зрелищем назвал дебаты между Джо Байденом и Дональдом Трампом директор программы "Северная Америка" в аналитическом центре "Украинская призма" Александр Краев.
Байден и Трамп
По его словам, перед дебатами к кандидатам были свои ожидания. В частности, от Трампа ожидалось, что он "сыграет нормального и спокойного" политика, не будет кричать и ссориться. Вместо этого от Байдена ожидание было того же уровня, но физиологическое — что он не уснет, будет стоять прямо, будет держать мимику, будет "в ударе" на ответах.
По словам эксперта, по поводу информационного насыщения, то здесь обошлось без сюрпризов — миграция, инфляция, аборты (здесь Байден, стоит сказать, профукал лучший свой шанс задавить оппонента), Украина, конечно же, и сдерживание России (здесь оба были на удивление плюс-минус адекватные, Трамп даже осудил "мирный план" Путина). Однако по информационному и нарративному насыщению ни один из них не показал реального класса — один из-за усталости, другой из-за лжи.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что во время дебатов Джо Байден заявил , что после Украины Путин нападет на Польшу и Беларусь.
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