Провальные дебаты: Трамп слишком много лгал, а Байден был непоследовательным и уставшим

Депрессивным зрелищем назвал дебаты между Джо Байденом и Дональдом Трампом директор программы "Северная Америка" в аналитическом центре "Украинская призма" Александр Краев.

Байден и Трамп

"Это было депрессивно, даже очень. Несмотря на очень низкую планку для обоих кандидатов, несмотря на подготовку, несмотря на ожидаемые вопросы и очень удачные ремни от модераторов каждому из кандидатов, это было очень разочаровывающее", — отметил эксперт.

По его словам, перед дебатами к кандидатам были свои ожидания. В частности, от Трампа ожидалось, что он "сыграет нормального и спокойного" политика, не будет кричать и ссориться. Вместо этого от Байдена ожидание было того же уровня, но физиологическое — что он не уснет, будет стоять прямо, будет держать мимику, будет "в ударе" на ответах.

"В результате Трамп выходил из себя, кричал иногда, молол часто чушь и очень много врал, даже для него много. А дядя Джо говорил иногда не в тему, иногда переключался с темы на тему, слишком часто не заканчивал предложение, был непоследовательным и даже визуально уставшим. То есть оба с заданием не справились", – отметил Краев.

По словам эксперта, по поводу информационного насыщения, то здесь обошлось без сюрпризов — миграция, инфляция, аборты (здесь Байден, стоит сказать, профукал лучший свой шанс задавить оппонента), Украина, конечно же, и сдерживание России (здесь оба были на удивление плюс-минус адекватные, Трамп даже осудил "мирный план" Путина). Однако по информационному и нарративному насыщению ни один из них не показал реального класса — один из-за усталости, другой из-за лжи.

"Поэтому вердикт будет следующим: Трамп выглядел активнее, младше и в чем даже сильнее, это факт. Однако он же и лгал, и манипулировал, и не смог понравиться независимым. Байден не смог выполнить свою базовую задачу — "не выглядеть столь старым" -, поэтому все остальное для него утонет в этом нарративе", — подчеркнул эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что во время дебатов Джо Байден заявил , что после Украины Путин нападет на Польшу и Беларусь.



