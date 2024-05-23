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Прозрачный намек от Блинкена: закроют ли США глаза на удары по РФ

Блинкен в Конгрессе заявил, что США не поддерживают удары по РФ западным оружием, но решает Украина

сегодня, 07:32
Автор:
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Кравцев Сергей
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Официальный Вашингтон по-прежнему не поддерживает и не поощряет использование поставленных Украине западных вооружений для ударов за пределами украинской территории. Вот только есть нюанс – только Украина принимает решение о том, как эффективно распоряжаться этим оружием и, где его применять. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса сделал госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Радио Свобода.

Прозрачный намек от Блинкена: закроют ли США глаза на удары по РФ

Энтони Блинкен. Фото: из открытых источников

Энтони Блинкен отметил, что задача США и их союзников – поставлять Украине то оружие, в котором она нуждается для отражения российской агрессии.

"Мы предоставили Украине необходимую помощь. Фактически, Соединенные Штаты сплотили 50 стран по всему миру, чтобы встать на защиту Украины и не дать ей быть стертой с карты, как того хотел Владимир Путин. Мы сплотили международное сообщество, чтобы разделить это бремя", – заявил глава Госдепа.

Ряд членов Конгресса, включая председателя комитета республиканца Майкла Маккола, на слушаниях в среду задали Блинкену вопрос, почему администрация Джо Байдена запрещает Украине использовать американское оружие для ударов по целям на территории России. Они, в частности, выступили с утверждением, что сторонником такого запрета является советник по национальной безопасности Джейк Салливан, Конгресс в своих решениях о выделении Украине помощи таких ограничений не устанавливал.

Читайте также на портале "Комментарии" — параллельно с переговорами о саммите мира и гарантиях безопасности, Украина ведет с партнерами переговоры и по поводу разрешения наносить удары их оружием по России. Это подтвердил в недавнем интервью "Reuters" президент Владимир Зеленский. Как оцениваете перспективы этих кейсов переговоров (саммит мира, гарантии безопасности, разрешение бить западным вооружением по территории страны-агрессора)? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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