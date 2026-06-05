Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что разрешение конфликта между Украиной и Россией должно состояться непосредственно с участием лидеров обоих государств. По его словам, нынешняя возможность для переговоров стала результатом его прошлых дипломатических действий и международного вмешательства.

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

"Пусть сами договариваются. Это я привел их в такое положение. Ну, я не против. Я имею в виду, пусть они договариваются. Это я довел их до этой позиции", — подчеркнул Трамп во время общения с журналистами.

Американский лидер повторил, что если бы он тогда возглавлял США, вторжение России в Украину, вероятно, не произошло бы. Он подчеркнул, что нынешний конфликт является результатом неэффективности предыдущих администраций и недостаточного сдерживания со стороны западных союзников.

"И я думаю, что это будет решено. Я думаю, что мы приближаемся к тому, где должна была произойти война между Россией и Украиной… Это война, которой никогда не должно было случиться, никогда бы не произошло, будь я президентом. Но я думаю, что это будет решено", — отметил Трамп, добавляя, что видит свет в конце ту.

По мнению главы Белого дома, предпринятые им дипломатические усилия позволили создать условия для переговоров, где стороны могут прямо обсудить все спорные вопросы. Трамп также подчеркнул, что международное сообщество должно поддерживать обе стороны и способствовать процессу мирного урегулирования, чтобы конфликт больше не причинял вреда гражданским и экономикам обеих стран.

Портал "Комментарии" уже писал , что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на последние заявления Кремля, подчеркнув нежелание российской стороны прекращать войну против нашего государства. По словам украинского лидера, позиция Москвы свидетельствует о стремлении продолжать боевые действия, несмотря на очевидную слабость и разочарование, которое это вызывает у мирового сообщества.