Президент США Дональд Трамп висловив думку, що вирішення конфлікту між Україною та Росією має відбутися безпосередньо за участю лідерів обох держав. За його словами, нинішня можливість для переговорів стала результатом його минулих дипломатичних дій та міжнародного втручання.

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

"Нехай самі домовляються. Це я привів їх до такого становища. Ну, я не проти. Я маю на увазі, нехай вони домовляються. Це я довів їх до цієї позиції", — підкреслив Трамп під час спілкування з журналістами.

Американський лідер повторив, що якби він тоді очолював США, вторгнення Росії в Україну, ймовірно, не відбулося б. Він підкреслив, що нинішній конфлікт є наслідком неефективності попередніх адміністрацій та недостатнього стримування з боку західних союзників.

"І я думаю, що це буде вирішено. Я думаю, що ми наближаємося до того, де мала б статися війна між Росією та Україною… Це війна, якої ніколи не мало б статися, ніколи б не сталося, якби я був президентом. Але я думаю, що це буде вирішено", — зазначив Трамп, додаючи, що бачить світло в кінці тунелю і сподівається на швидке встановлення миру.

На думку очільника Білого дому, дипломатичні зусилля, які він здійснив, дозволили створити умови для переговорів, де сторони можуть прямо обговорити всі спірні питання. Трамп також підкреслив, що міжнародна спільнота має підтримувати обидві сторони та сприяти процесу мирного врегулювання, щоб конфлікт більше не завдавав шкоди цивільним та економікам обох країн.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент України Володимир Зеленський відреагував на останні заяви Кремля, підкресливши небажання російської сторони припиняти війну проти нашої держави. За словами українського лідера, позиція Москви свідчить про прагнення продовжувати бойові дії, навіть попри очевидну слабкість і розчарування, яке це викликає у світової спільноти.