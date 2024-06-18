Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина вправе вести военные операции во временно оккупированном Крыму для своей защиты. По его словам, в последние недели Соединенные Штаты работали над ускорением поставок помощи на передовую, чтобы украинцы могли получить необходимое для противостояния продолжающейся российской агрессии.

Энтони Блинкен

"Конечно, роль играет чрезвычайное мужество и стойкость самих украинцев, которые справляются с проблемами в Харькове и на востоке страны, но при необходимости продолжают бороться с Россией в Крыму, а также в Черном море",

— сказал Блинкен во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Также он прокомментировал соглашение о безопасности, которое недавно подписали президенты США и Украины. Блинкен ожидает, что перед саммитом НАТО еще около 20 стран присоединятся к нему, чтобы поддержать Украину. По его словам, такое соглашение является доказательством долгосрочной поддержки всех партнеров Украины.

"И если господин Путин рассчитывает на то, что он переживет Украину, переживет любого из нас, то он ошибается. Он ошибается. И опять же, я думаю, что вы увидите саммит, который еще больше подчеркнет это",

– заверил он.

По его словам, стратегия, реализуемая США в отношении Украины, уже показала свою эффективность в сдерживании российской агрессии.

"И это было сделано удивительно успешно, помня, что целью Путина с первого дня было стереть Украину с карты, положить конец ее существованию как независимой страны, присоединить ее к России. Это не удалось. Но в будущем мы хотим убедиться, что Украина преуспела, что она крепко стоит на собственных ногах, в военном, экономическом, демократическом плане",

– заявил Блинкен.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Британии считают , что Запад проигрывает в войне оси зла.



