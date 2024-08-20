Путин думал, что захватит Киев за три дня: Байден рассказал о своих успехах на посту президента

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Кравцев Сергей
Президент США Джо Байден во время выступления на съезде Демократической партии в Чикаго подвел итоги на посту президента и среди своих успехов упомянул сопротивление Украины российской агрессии. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Голос Америки".
Джо Байден. Фото: из открытых источников
Джо Байден отметил успехи его администрации в укреплении мировых альянсов, а также в противостоянии России и Китая.
Американский лидер также отметил, что ни он сам, ни вице-президент Камала Гаррис, "никогда не склонимся перед Путиным".
Среди своих успехов он также упомянул недавний обмен заключенными с Россией, который позволил вернуть незаконно удерживаемых там американцев.
Президент США добавил, что его администрация неустанно работает над достижением прекращения огня в войне Израиля и ХАМАС, и над доставками гуманитарной помощи.
Он призвал американцев голосовать за Харрис и сказал, что не держит зла на тех, кто убедил его снять кандидатуру с президентских выборов.
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