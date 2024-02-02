Путин хочет "демилитаризованную зону" между РФ и Украиной: у Байдена отреагировали

Реализовать задачу Путина по демилитаризированной зоне между Россией и Украиной очень сложно, учитывая тот факт, что российские солдаты продолжают находиться на территории Украины. Российский диктатор Владимир Путин еще раз дал понять, что цель его неизменна – оккупацией всей территории Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделал представитель Госдепа США Мэтью Миллер.

Представитель Госдепа Мэтью Миллер. Фото: из открытых источников

Представитель американского Госдепа отметил, что ему "сложно понять", как можно имплементировать буферную зону между Украиной и РФ, в то время, когда российские оккупационные войска находятся на украинской земле.

"Несколько сложно иметь демилитаризованную зону, когда российские силы продолжают операции с украинской стороны границы, а Путин ясно давал понять, что не собирается менять своих целей – захватить и покорить Украину", – подчеркнул Миллер.

Он отметил, что если Москва действительно заинтересована в создании "демилитаризованной зоны", то лучшее с чего может начать Кремль – это "демилитаризация территорий Украины, где находятся российские солдаты".

Отметим, ранее аналитики Института изучения войны (ISW) проанализировали заявление Владимира Путина о "демилитаризованной зоне" в Украине, которая, по его мнению, выведет российскую территорию из-под огневой досягаемости Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — американские аналитики отмечают, российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия планирует, чтобы оккупированные территории Украины были на одном уровне с Россией в неопределенных "ключевых областях" до 2030 года. Эксперты ISW считают, что это свидетельствует о том, что Россия приступает к реализации долгосрочных планов и не предусматривает никаких территориальных уступок.



