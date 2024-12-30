Путин и Трамп активно готовятся к переговорам: сдадут ли интересы Украины

В вопросе, на каких условиях будет завершена война в Украине и получит ли РФ под контроль оккупированные территории, очень многое будет зависеть от личностного контакта между кремлевским диктатором Владимиром Путиным и новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил политик. Олег Рыбачук.

Путин и Трамп

"Я думаю, и Путин и Трамп к этому готовятся. Трамп считает, что он гениально читает своих визави, что за 30 секунд, как он говорил перед встречей с Ким Чен Ином, дает оценку своему партнеру в переговорах и принимает исключительно правильные решения. Трамп вообще от себя в восторге", – говорит эксперт.

Впрочем, по его словам, у Путина есть огромный опыт манипуляции, он уже имел опыт не одной встречи с Трампом. Более того, кремлевский диктатор пережил столько "Трампов", канцлеров, премьеров европейских стран, что дает ему возможность тоже считывать их настроение. Ключевая проблема, говорит Рыбачук, насколько Трамп будет реально готов применить силу или почему Трамп видит эту силу, потому что фактически никто не видит никаких оснований или готовности России к переговорам.

"Поэтому, когда уже будет сама встреча на верхах, то у Трампа более сложная ситуация, чем у Путина. Потому что, во-первых, Путин и Россия любят переговоры. во время Минских переговоров. Сколько там было перемирия – и рождественских, и новогодних, и хлебных, но ни одно перемирие. не продержалось больше одного дня", — подчеркнул политик.

По его словам, если Штаты будут готовы решительно вступить в войну, это может остановить Россию.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин начал считать Трампа слабаком.



