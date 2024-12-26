Путин играет с огнем: спецпредставитель Трампа отреагировал на ракетную атаку РФ против Украины

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Кравцев Сергей
Избранный Дональдом Трампом спецпредставитель по вопросам России и Украины генерал Кит Келлог осудил массированную ракетную атаку России против Украины на Рождество. Как передает портал "Комментарии", свою позицию Кит Келлог представил в сообщении в Twitter.
Кит Келлог. Фото: из открытых источников
Келлог отметил, что Рождество должно было бы быть временем мира, но Украина снова оказалась под обстрелом.
Читайте также на портале "Комментарии" — глава Белого дома Джо Байден распорядился, чтобы Пентагон наращивал поставки оружия в Украину. По его словам, в последние месяцы США предоставили Украине сотни ракет ПВО, "и еще больше уже в пути". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении Джо Байдена, обнародованное Белым домом.
Также издание "Комментарии" сообщало – Кит Келлог заявил, что новоизбранный президент Трамп стремится достичь справедливого и устойчивого мира в Украине. Об этом он сказал в интервью Fox News .
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