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Путин играет с огнем: спецпредставитель Трампа отреагировал на ракетную атаку РФ против Украины

Спецпредставитель Трампа осудил ракетную атаку РФ против Украины на Рождество

26 декабря 2024, 07:05
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Кравцев Сергей

Избранный Дональдом Трампом спецпредставитель по вопросам России и Украины генерал Кит Келлог осудил массированную ракетную атаку России против Украины на Рождество. Как передает портал "Комментарии", свою позицию Кит Келлог представил в сообщении в Twitter.

Путин играет с огнем: спецпредставитель Трампа отреагировал на ракетную атаку РФ против Украины

Кит Келлог. Фото: из открытых источников

Келлог отметил, что Рождество должно было бы быть временем мира, но Украина снова оказалась под обстрелом.

"Устраивать массированные атаки ракетами и дронами в день рождения Господа – это неправильно", – подчеркнул он, добавив, что "мир пристально следит за действиями обеих сторон".

"США более чем когда-либо настроены обеспечить мир в этом регионе", – добавил он.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава Белого дома Джо Байден распорядился, чтобы Пентагон наращивал поставки оружия в Украину. По его словам, в последние месяцы США предоставили Украине сотни ракет ПВО, "и еще больше уже в пути". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении Джо Байдена, обнародованное Белым домом.

"В первые часы Рождества Россия запустила волны ракет и беспилотников против украинских городов и критически важной энергетической инфраструктуры. Целью этой возмутительной атаки было отрезать украинскому народу доступ к теплу и электроэнергии зимой и поставить под угрозу безопасность энергосистемы", – отметил американский президент.

Также издание "Комментарии" сообщало – Кит Келлог заявил, что новоизбранный президент Трамп стремится достичь справедливого и устойчивого мира в Украине. Об этом он сказал в интервью Fox News .

"Президент очень последователен в своем желании прекратить насилие и обеспечить мир в регионе. Это главный приоритет его международной политики. Однако этот мир должен быть справедливым, устойчивым и безопасным", — отметил Келлог. 




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