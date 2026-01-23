Президент США Дональд Трамп не использует своего политического влияния, чтобы сдержать российского президента Владимира Путина. В то же время Путин считает, что Украина может уступить территории. Об этом сообщил Джон Лоф, руководитель отдела внешней политики Центра новых евразийских стратегий, в интервью CNN.

Фото: из открытых источников

По его словам, Путин делает вывод, что Трамп не готов оказывать достаточное давление на Москву для прекращения войны.

"Он мог бы усилить санкции или хотя бы обеспечить выполнение уже существующих", — отметил Лоф.

Эксперт считает, что пассивность Трампа лишь подпитывает амбиции Кремля по дальнейшей экспансии в Украине.

"Путин, вероятно, считает, что время на его стороне. Если он не видит намерений Трампа реально давить на Россию, то почему ему соглашаться на какие-нибудь уступки сейчас, когда он верит, что в будущем может получить гораздо больше?", — пояснил он.

Кроме того, Лоф подчеркнул, что последнее обострение отношений между США и их партнерами по НАТО оказывает Путину дополнительные надежды на возобновление российского влияния в Европе.

"Это дает России оптимизм, что Украина не сможет интегрироваться в НАТО, и что у Кремля есть шанс вернуть свое влияние в Европе, как это было до распада СССР", — добавил эксперт.

Также недавно российский помощник президента Юрий Ушаков заявил, что в случае нерешенности территориальных вопросов, перспектива "долгосрочного мирного урегулирования" конфликта в отношении Украины остается сомнительной. Он снова заявил, что Россия настроена на политико-дипломатический путь разрешения войны.

Портал "Комментарии" уже писал, что президент Украины выступил с резким заявлением на Всемирном экономическом форуме в Давосе, обвинив европейские страны в чрезмерной осторожности и нехватке решительности в ответ на глобальные угрозы. Его слова вызвали заметное раздражение в Италии. Министр иностранных дел Антонио Таяни в комментарии для итальянских СМИ отметил, что такая оценка несправедлива и не соответствует реальной роли Европы в поддержке Украины.