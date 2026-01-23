logo_ukra

Путін лише аплодує через бездіяльність Трампа: названо причину байдужості РФ до тиску США

Путін відчуває впевненість через розкол у трансатлантичних зв’язках

23 січня 2026, 14:55
Президент США Дональд Трамп не використовує свій політичний вплив, щоб стримати російського президента Володимира Путіна. Водночас Путін вважає, що Україна може поступитися територіями. Про це повідомив Джон Лоф, керівник відділу зовнішньої політики Центру нових євразійських стратегій, в інтерв'ю для CNN.

Путін лише аплодує через бездіяльність Трампа: названо причину байдужості РФ до тиску США

За його словами, Путін робить висновок, що Трамп не готовий чинити достатньо тиск на Москву для припинення війни.

"Він міг би посилити санкції або хоча б забезпечити виконання вже існуючих", — зазначив Лоф.

Експерт вважає, що пасивність Трампа лише підживлює амбіції Кремля щодо подальшої експансії в Україні.

"Путін, ймовірно, вважає, що час на його боці. Якщо він не бачить намірів Трампа реально тиснути на Росію, то чому йому погоджуватися на якісь поступки зараз, коли він вірить, що в майбутньому може отримати набагато більше?", — пояснив він.

Крім того, Лоф наголосив, що останнє загострення відносин між США і їхніми партнерами по НАТО надає Путіну додаткові надії на відновлення російського впливу в Європі.

"Це дає Росії оптимізм, що Україна не зможе інтегруватися в НАТО, і що Кремль має шанс повернути свій вплив у Європі, як це було до розпаду СРСР", — додав експерт. 

Також, нещодавно російський помічник президента Юрій Ушаков заявив, що у разі невирішеності територіальних питань, перспектива "довгострокового мирного врегулювання" конфлікту щодо України залишається сумнівною. Він знову заявив, що Росія налаштована на політико-дипломатичний шлях вирішення війни.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент України виступив із різкою заявою на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, звинувативши європейські країни у надмірній обережності та нестачі рішучості у відповідь на глобальні загрози. Його слова викликали помітне роздратування в Італії. Міністр закордонних справ Антоніо Таяні в коментарі для італійських ЗМІ зазначив, що така оцінка є несправедливою та не відповідає реальній ролі Європи у підтримці України.



