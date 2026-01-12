Путин может избежать "адских" санкций Трампа: озвучен крайне тревожный прогноз

Даже если Конгресс примет новый пакет санкций против России, это не гарантирует их полное и эффективное исполнение. Опыт американских ограничительных мер против Китая показывает: даже действующие законы часто реализуются частично или формально. Уриэль Эпштейн, исполнительный директор организации Renew Democracy Initiative, отмечает, что основными вопросами остаются сроки голосования в обеих палатах Конгресса и готовность президента Дональда Трампа реально применять санкции.

Фото: из открытых источников

"Прежде всего, нужно дождаться, когда Сенат проведет голосование, затем – Палата представителей, и, наконец, понять, как сам Трамп отреагирует на принятый закон. Он не станет налагать вето, но ответственность за выполнение решений Конгресса лежит на президенте", – объяснил Эпштейн.

Даже если законопроект будет принят, Трамп может решить его реализовывать частично, применив санкции лишь на 30–50%, а не на полную мощность. У Конгресса нет механизмов заставить президента выполнять его решения, поэтому сейчас возникает три ключевых вопроса: когда состоится голосование, примет ли его Палата представителей и насколько президент будет соблюдать установленные ограничения.

Фактически проблема не в принятии закона, а в его исполнении. В США уже существуют многочисленные санкции против Китая из-за нарушений прав уйгуров, которые находятся в лагерях и принуждаются к принудительному труду. Законодательство запрещает американским компаниям покупать продукцию, произведенную за счет принудительного труда, но не всегда можно проконтролировать его выполнение.

Эпштейн отмечает, что некоторые члены Конгресса подвергают сомнению целесообразность принятия новых санкций. По их мнению, важнее эффективно реализовывать существующие ограничительные меры, чем постоянно создавать новые, которые могут остаться только на бумаге. Реальность показывает, что даже формальные законы нуждаются в активном контроле и политической воле президента для их реального выполнения.

