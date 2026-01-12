Путін може уникнути "пекельних" санкцій Трампа: озвучено вкрай тривожний прогноз

Навіть якщо Конгрес ухвалить новий пакет санкцій проти Росії, це не гарантує їх повного і ефективного виконання. Досвід американських обмежувальних заходів проти Китаю показує: навіть діючі закони часто реалізуються лише частково або формально. Уріель Епштейн, виконавчий директор організації Renew Democracy Initiative, зазначає, що основними питаннями залишаються терміни голосування в обох палатах Конгресу та готовність президента Дональда Трампа реально застосовувати санкції.

"Перш за все, потрібно дочекатися, коли Сенат проведе голосування, потім – Палата представників, і, нарешті, зрозуміти, як сам Трамп відреагує на ухвалений закон. Він не стане накладати вето, але відповідальність за виконання рішень Конгресу лежить на президентові", – пояснив Епштейн.

Навіть якщо законопроєкт буде прийнятий, Трамп може вирішити реалізовувати його частково, застосувавши санкції лише на 30–50%, а не на повну потужність. Конгрес не має механізмів змусити президента виконувати його рішення, тому наразі виникає три ключові питання: коли відбудеться голосування, чи ухвалить його Палата представників і наскільки президент дотримуватиметься встановлених обмежень.

Фактично проблема не в ухваленні закону, а в його виконанні. У США вже існують численні санкції проти Китаю через порушення прав уйгурів, які утримуються у таборах та змушуються до примусової праці. Законодавство забороняє американським компаніям купувати продукцію, виготовлену за рахунок примусової праці, проте не завжди можна проконтролювати його виконання.

Епштейн наголошує, що деякі члени Конгресу ставлять під сумнів доцільність ухвалення нових санкцій. На їхню думку, важливіше ефективно реалізовувати вже існуючі обмежувальні заходи, ніж постійно створювати нові, які можуть залишитися лише на папері. Реальність показує, що навіть формальні закони потребують активного контролю та політичної волі президента для їхнього реального виконання.

